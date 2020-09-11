Нижегородское УФСБ набирает кандидатов в ведомственные вузы Общество

УФСБ России по Нижегородской области ведет набор кандидатов для поступления на обучение в ведомственные образовательные организации (Академия ФСБ России, Пограничные институты ФСБ России в гг. Москве, Голицыно, Калининграде, Кургане, Анапе, Хабаровске) по программам высшего и среднего профессионального образования. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского УФСБ.

Кандидаты должны быть гражданами России, иметь среднее общее или среднее профессиональное образование в возрасте от 16 до 22 лет как не служившими, так и уже отслужившими, либо проходящими военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет.

Кандидаты на обучение проходят медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и проверку уровня физической подготовленности.

Обучение в образовательных организациях ФСБ России осуществляется исключительно на бюджетной основе. В период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, им ежемесячно выплачивается денежное довольствие.

С письменными заявлениями кандидатам для поступления на обучение в образовательные заведения ФСБ России рекомендуется обращаться заблаговременно (в 3-4 квартале года предшествующего году поступления).

Более подробную информацию можно получить, обратившись в отдел кадров по адресу: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 1, или по телефону: 8 (831) 439-87-56.

Напомним, Игорь Завозяев из Саратова был назначен начальником УФСБ по Нижегородской области в августе прошлого года.