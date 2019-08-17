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Общество

Игорь Завозяев из Саратова назначен начальником УФСБ по Нижегородской области

27 августа 2019 14:18  [373] Общество

Игорь Завозяев из Саратова назначен начальником УФСБ по Нижегородской области 27 августа 2019 года. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Назначение состоялось на основании указа президента России от 5 августа 2019 года.

СПРАВКА:

Игорь Иванович Завозяев родился 27 сентября 1967 года в поселке Зубова Поляна Зубово-Полянского района Мордовской АССР.

Окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (специальности "Романо-германская филология" и "Юриспруденция"). Кандидат психологических наук.

В органах ФСБ России Завозяев с 1996 года. С 2011 по 2016 годы он занимал должность начальника УФСБ России по Ивановской области. С февраля 2016 года до августа 2019 года руководил УФСБ России по Саратовской области.

Напомним, до 27 августа этого года начальником УФСБ по Нижегородской области является Сергей Старицын. Он был назначен на этот пост в мае 2013 года. До этого был начальником УФСБ по Челябинской области

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