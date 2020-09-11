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Экономика

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

18 сентября 2020 16:26  [284] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Совет директоров Банка России на заседании 18 сентября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Она была принята июле, и является историческим минимумом. Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, целесообразность еще большего снижения ключевой ставки будет оцениваться на ближайших заседаниях.

В августе годовая инфляция увеличилась до 3,6% (после 3,4% в июле), и, по оценке на 14 сентября, она составила 3,7%. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2020 году останется на уровне 3,7–4,2% , а в начале 2021 года и будет находиться вблизи 4%.

                                                      

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