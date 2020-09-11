Последние новости рубрики Культура и отдых
19 сентября 2020 13:05  [248] Нижегородский выставочный комплекс присоединят к НГХМ
17 сентября 2020 15:00  [289] "Нижегородские лесники вносят весомый вклад в реализацию нацпроекта "Экология", - Глеб Никитин
16 сентября 2020 14:07  [353] Главную площадь благоустроили в Васильсурке
16 сентября 2020 12:44  [256] Эксклюзивная премьера фильма "Вивариум" состоится в Wink 17 сентября
16 сентября 2020 09:14  [382] Нижегородская область стала участником проекта Ростуризма "Наполни выходные эмоциями"
14 сентября 2020 18:27  [264] Глеб Никитин обсудил со скульпторами детали памятника Александру Невскому
14 сентября 2020 16:03  [328] "Ростелеком" поддержал экоконкурс "Территория завтра" в Нижнем Новгороде
12 сентября 2020 15:56  [1526] "Премию Кандинского" проведут в Нижнем Новгороде в 2021 году
11 сентября 2020 16:16  [572] Фестиваль "Место" завершился в Нижнем Новгороде
11 сентября 2020 15:38  [436] Нижегородские медики посетили Большой театр
Культура и отдых

Нижегородский выставочный комплекс присоединят к НГХМ

19 сентября 2020 13:05  [248] Культура и отдых

Фото: с сайта google.maps

Нижегородский выставочный комплекс присоединят к Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как пояснили в ведомстве, это сделано "для оптимизации организационно-управленческих процессов, а также сохранения классических и развитие современных форм культурного и интеллектуального досуга в сфере музейной и экспозиционно-выставочной деятельности".

Реорганизационные мероприятия будут завершены в IV квартале 2020 года.

"Принятие управленческих решений организационно – кадрового характера, будет осуществлено с соблюдением норм трудового законодательства и сохранением прав работников организаций", - уточнили в министерстве.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи
Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph