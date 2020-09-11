Нижегородский выставочный комплекс присоединят к НГХМ

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Нижегородский выставочный комплекс присоединят к Нижегородскому государственному художественному музею (НГХМ). Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Как пояснили в ведомстве, это сделано "для оптимизации организационно-управленческих процессов, а также сохранения классических и развитие современных форм культурного и интеллектуального досуга в сфере музейной и экспозиционно-выставочной деятельности".
Реорганизационные мероприятия будут завершены в IV квартале 2020 года.
"Принятие управленческих решений организационно – кадрового характера, будет осуществлено с соблюдением норм трудового законодательства и сохранением прав работников организаций", - уточнили в министерстве.
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