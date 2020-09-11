Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-депутата нижегородской Думы Николая Ингликова Политика

Иск о банкротстве экс-депутата нижегородской думы Николая Ингликова приняли к производству. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Суд установил, что заявление подано с соблюдением всех требований. Заседание назначено на 9 декабря.

Напомним, что в августе рассмотрение дела было отложено из-за того, что истец вовремя не представил в канцелярию суда документы, подтверждающие направление должнику копии заявления и документ, свидетельствующий о внесении в депозит арбитражного суда 25 тысяч рублей на выплату вознаграждения финансовому управляющему.

Налоговая инспекция по Советскому району просит признать Николая Ингликова банкротом. Сумма исковых требований составляет 2,6 млн рублей.

Напомним также, что Николай Ингликов осужден на 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 6 млн 200 тысяч рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступлений, предусмотренных ст.290 (получение взятки в крупном размере) и ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).