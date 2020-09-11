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Бизнес

Экс-директор авиаклуба в Сарове подозревается в использовании парашютов, непригодных для прыжков

21 сентября 2020 12:21  [132] Бизнес

Экс-директор авиационно-спортивного клуба в Сарове подозревается в использовании парашютов, непригодных для прыжков. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области

По версии следствия, в 2017 году мужчина приобрел парашюты и парашютные системы на общую сумму свыше 2 млн 800 тысяч рублей, заведомо зная, что они являются непригодными к эксплуатации, поскольку установленный заводом изготовителем срок их годности истек, а паспортов на парашютную технику не имелось.

Затем, с августа 2017 по сентябрь 2018 года, не имея разрешения и лицензии на осуществление парашютной деятельности, он организовал и проводил парашютную подготовку с практическим выполнением прыжков с парашютами, непригодными для использования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям фигуранта по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Расследование по уголовному делу продолжается.

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