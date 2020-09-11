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Культура и отдых

Парк благоустроили в Пильне

21 сентября 2020 13:26  [68] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство третьей очереди парка "40 лет Октября" завершилось в рабочем поселке Пильна по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Парк расположен на красивом берегу реки Пьяна и является центром проведения всех районных культурно-массовых и спортивных мероприятий. Это любимое место отдыха жителей и гостей поселка. Рассчитываем, что после благоустройства это пространство будет еще более популярным, и у местных жителей появится еще больше идей для проведения здесь праздников и соревнований", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках третьего этапа в парке были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены фонари, лавочки и урны. Также появилась детская спортивно-игровая площадка с зоной отдыха. Кроме того, обновили и малые архитектурные формы. Так, на тропинке молодоженов установили новую арку и "дерево с замками счастья". Стоимость работ по благоустройству составила 7,3 млн рублей.

Кроме того, в Пильне открылась детская площадка "Корабль мечты", она была создана в рамках нижегородского проекта "Вам решать", инициированного Глебом Никитиным.

Всего в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и больше 120 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

Ранее новый сквер появился в Сергаче, а в р.п.Воскресенское после благоустройства открылась набережная.

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