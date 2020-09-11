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Общество

Пенсионерку нашли в борском лесу спустя двое суток

21 сентября 2020 15:12  [147] Общество

Фото: ПСО Волонтер НН, Надежда Ступницкая

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пенсионерку нашли в борском лесу спустя двое суток. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда "Волонтер" в соцсети ВКонтакте.

72-летняя Анна Киселева ушла из дачного поселка Большеорловское в Борском районе 18 сентября.

Согласно информации, поиски велись и с земли, и с воздуха. Женщину нашли в 5 км от поселка.

"Пережив две ледяные ночи и дождливую погоду, бабушка чувствовала себя вполне нормально и даже шутила", - рассказала поисковик Надежда Ступницкая.

Напомним, что в конце прошлой недели Нижегородскую область накрыл "пузырь" полярного холода. Виной тому был холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и скоротечными дождями. В пятницу днем температура воздуха составила +13°. В субботу - не превышала +11°, в воскресенье - +9°. Была пасмурная дождливая погода.

 

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