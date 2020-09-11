Более 150 фестивалей и выставок планируется провести в Нижегородской области до конца 2021 года Культура и отдых

Комплексный план развития международного муниципального сотрудничества впервые разработан в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

До конца 2021 года нижегородские и зарубежные муниципалитеты проведут более 150 совместных мероприятий: различные фестивали и выставки, турниры и конкурсы, конференции и круглые столы, которые пройдут онлайн или в традиционном формате (при стабилизации эпидемиологической обстановки).

Как рассказали в правительстве Нижегородской области, международная жизнь нижегородских муниципалитетов активна даже в период пандемии: многие районы и городские округа используют возможности дистанционной работы с иностранными партнерами.

"Сегодня наши районы и городские округа осуществляют взаимодействие с муниципалитетами 20 стран на основании 57 соглашений о сотрудничестве. Наибольшее число договорных документов заключено с муниципальными образованиями Белоруссии, Германии, Китая, Болгарии и Молдовы", – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Безусловно, самые тесные контакты установлены между городами и районами-побратимами. Например, Нижний Новгород имеет уже 16 городов-побратимов в 15 зарубежных странах, а в преддверии 800-летия их число, скорее всего, увеличится", – заявил глава региона.

Напомним, правительство региона пригласило другие страны на 800-летие Нижнего Новгорода.

Важное направление подготовки к юбилею – событийная программа. В культурной повестке на 2021 год - уже 30 крупных событий. Среди них – полюбившийся нижегородцам фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS, инклюзивный театральный фестиваль ПИАНО fest, фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие. Кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода станет масштабное шоу международного уровня. Оно пройдет 21 августа 2021 года на стадионе "Нижний Новгород" и начнется в 21:00.