Нижегородская область получит более 930 млн рублей на допвыплаты многодетным семьям

934 млн 91 тысяча рублей будут направлены дополнительно из федерального бюджета на ежемесячные выплаты многодетным семьям Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Речь идет о пособиях для семей, в которых родились трое и более детей. Оно выплачивается до момента пока ребенку не исполнится три года.
Размер выплат зависит от регионального детского прожиточного минимума, который в Нижегородской области в 2020 году составляет 10,3 тысячи рублей.
Дополнительные средства в размере 2,58 млрд рублей также будут направлены еще в 35 регионов.
"Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия", - говорится на сайте правительства России.
Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что более 800 млн рублей будет направлено на поддержку нижегородских семей с детьми в 2020 году.
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