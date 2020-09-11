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Общество

Нижегородская область получит более 930 млн рублей на допвыплаты многодетным семьям

22 сентября 2020 11:08  [81] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

934 млн 91 тысяча рублей будут направлены дополнительно из федерального бюджета на ежемесячные выплаты многодетным семьям Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Речь идет о пособиях для семей, в которых родились трое и более детей. Оно выплачивается до момента пока ребенку не исполнится три года.

Размер выплат зависит от регионального детского прожиточного минимума, который в Нижегородской области в 2020 году составляет 10,3 тысячи рублей.

Дополнительные средства в размере 2,58 млрд рублей также будут направлены еще в 35 регионов.

"Необходимость перераспределения финансирования связана с обновлением сведений о количестве получателей пособия", - говорится на сайте правительства России.

Всего в 2020 году на эти выплаты будет направлено 50,16 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что более 800 млн рублей будет направлено на поддержку нижегородских семей с детьми в 2020 году.

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