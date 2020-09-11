Превышение порогов заболеваемости ОРВИ регистрируется у нижегородцев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области регистрирует у жителей региона превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения, а также детей от семи до 14 лет. Однако, по данным Роспотребнадзора, в целом заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне пороговых значений по совокупному населению.

Регистрируемые ОРВИ обусловлены респираторными вирусами негриппозной этиологии, такими как COVID-19, риновирусами, аденовирусами, РС-вирусами.

Вирусы гриппа не регистрировались.

Напомним, что по данным на 18 сентября, в регионе на карантин по ОРВИ были закрыты 5 средних образовательных учреждений, в том числе школа №5 в Кстове и Бердниковская школа в Тонкинском районе.

Какова ситуация на данный момент – пока неизвестно.