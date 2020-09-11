Школа № 5 в Кстове
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Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ, по данным на 18 сентября. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.
Отметим, что две из них - это школа № 5 в Кстове и Бердниковская школа в Тонкинском районе.
Плюс закрыт 261 класс в 71 школе. В основном это Нижний Новгород. В частности, закрыты несколько классов в школе № 176 Канавинского района.
"В целом, по карантину ОРВИ, мы в рамках сезонных значений", - ответил министр.
Добавим, что по данным на 18 сентября, на карантин по COVID-19 закрыты 113 классов в школах Нижегородской области, в том числе 66 классов в 43 школах. Плюс две школы закрыты полностью (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района).
Кроме того, закрыты 4 группы в 4 учреждениях среднего профессионального образования, и две группы в ННГАСУ.
Итог: на карантин по ОРВИ и COVID-19 всего в регионе закрыты 7 школ.
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