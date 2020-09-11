Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ Общество

Школа № 5 в Кстове Фото: Яндекс.Карты

Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ, по данным на 18 сентября. Об этом сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в соцсети Instagram.

Отметим, что две из них - это школа № 5 в Кстове и Бердниковская школа в Тонкинском районе.

Плюс закрыт 261 класс в 71 школе. В основном это Нижний Новгород. В частности, закрыты несколько классов в школе № 176 Канавинского района.

"В целом, по карантину ОРВИ, мы в рамках сезонных значений", - ответил министр.

Добавим, что по данным на 18 сентября, на карантин по COVID-19 закрыты 113 классов в школах Нижегородской области, в том числе 66 классов в 43 школах. Плюс две школы закрыты полностью (школа № 6 Выксы и школа с.Вареж Павловского района).

Кроме того, закрыты 4 группы в 4 учреждениях среднего профессионального образования, и две группы в ННГАСУ.

Итог: на карантин по ОРВИ и COVID-19 всего в регионе закрыты 7 школ.