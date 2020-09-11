Станцию водозабора и водоотведения в г.о. Навашинский планируется достроить в 2022 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Станцию водозабора и водоотведения в г.о. Навашинский планируется достроить в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Строительство водовода общей протяженностью более 10 км, а также станции очистки воды и резервуара для чистой воды ведется по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Экология".

Работы ведутся как открытым, так и закрытым способом. Стоимость работ, согласно проекту, составляет 497 млн рублей.

Реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды у порядка 15 тысяч жителей. Речь идет о Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения подземных вод до г. Навашино.

Напомним, в мае 2018 года на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с жителями г.о.г. Навашинский несколько вопросов на встрече касались водоснабжения. По словам жителей, водопроводная вода не соответствует нормативам, непригодна для использования в бытовых целях.

"Помню, как в мае 2018 года посещал район и общался с жителями. Именно качество воды стало одной из главных тем. Фиксировалось превышение железа, повышенная мутность и прочие неблагоприятные показатели. Поэтому было принято решение включить строительство объекта в национальный проект "Экология". Это очень важный этап в развитии района и округа", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин также добавил, что в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" в 2019 году началась реализация трех проектов по строительству объектов водоснабжения в Арзамасском и Шарангском районах, а также в г.о.г. Шахунья. Один из них уже завершен. В 2020 году началось строительство четвертого объекта в г.о. Навашинский. Всего до 2024 года в регионе планируется реализовать 12 проектов.

"Кроме строительства водовода, планируем провести модернизацию магистральных сетей. Их износ сейчас достаточно большой. Мы уже приступили к разработке проектно-сметной документации. Рассчитываем, что получим средства на реализацию данных работ в рамках, например, региональной программы "Вам решать", - добавила заместитель главы администрации г.о. Навашинский Ольга Мамонова.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Напомним также, что Глеб Никитин поручил главам МСУ лично контролировать исполнение нацпроектов.