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Политика

Экс-министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов освобожден из-под домашнего ареста

22 сентября 2020 15:19  [192] Политика

Экс-министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов освобожден из-под домашнего ареста в зале суда 22 сентября 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

На сайте Канавинского районного суда в частности сообщается, что вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении бывшего министра транспорта области.

Основания, по которым была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на момент избрания меры пресечения были подтверждены фактическими данными, однако в настоящее время они утратили свое значение, отмечается в постановлении.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, Вадим Власов был помещен под домашний арест 21 апреля этого года.

В августе 2019 был он был уволен с поста министра транспорта региона по собственному желанию. Назначен был в декабре 2017 года. До этого он занимал должность первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В ноябре 2019 года Вадим Власов был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и задержан в Санкт-Петербурге.

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