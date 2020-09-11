Два партийных объединения зарегистрированы в новой Думе Дзержинска Политика

Фото: с сайта Думы Дзержинска

Решением депутатского корпуса в Думе Дзержинска нового VII созыва зарегистрированы партийные объединения – "Единая Россия" и КПРФ. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 22 сентября 2020 года.

Напомним, дзержинцы избрали депутатов в Гордуму VII созыва в единый день голосования – 13 сентября.

В местный парламент, согласно положению о городской Думе, поступили уведомления от образованных накануне депутатских объединений.

В состав депутатского объединения КПРФ вошли 6 депутатов, избранных от этой партии, в состав объединения партии "Единая Россия" - 24 народных избранника, таким образом, закрепив за последним большинство голосов парламентариев. Выборы проходили по мажоритарной системе, своих представителей дзержинцы выбирали на 36 одномандатных округах.

Оставшиеся 6 депутатов к настоящему моменту остались вне депутатских объединений. Это четыре самовыдвиженца – Анатолий Щетков, Сергей Чендырин, Иван Трофимов и Игорь Крашенинников. А также выдвинутые партиями ЛДПР и "Справедливая Россия", соответственно, Роман Шилов и Нина Аранович.

Согласно статье 14 Положения о городской Думе, депутаты могут образовывать объединения по территориальному, партийному или иному признаку. Численность каждого депутатского объединения должна составлять не менее трех депутатов. При этом депутат может быть членом только одного депутатского объединения.

Депутатское объединение партии "Единая Россия":

округ №1 Олег Корпатенков

округ №2 Виктор Панов

округ №3 Юлия Абызова

округ №4 Алексей Соломатин

округ №5 Виктория Николаева

округ №6 Андрей Куваев

округ №7 Алексей Бугров

округ №9 Александр Корименко

округ №11 Алексей Илюгин

округ №13 Михаил Богоявленский

округ №14 Виктор Романов

округ №18 Евгений Монахов

округ №19 Иван Григорьев

округ №20 Наталия Мигунова

округ №21 Екатерина Стрижова

округ №23 Евгений Жигалов

округ №24 Кирилл Семенец

округ №26 Александр Парамонов

округ №27 Сергей Попов

округ №30 Денис Савинов

округ №31 Олег Богданов

округ №32 Евгений Минервин

округ №33 Николай Пивняк

округ №36 Юрий Шахунц

депутатское объединение КПРФ:

округ №17 Андрей Касьянов

округ №22 Александр Терентьев

округ №25 Михаил Умнягин

округ №29 Сергей Гаврюшкин

округ №34 Сергей Смирнов

округ №35 Сергей Елизаров

вне депутатских объединений:

округ №8 Иван Трофимов

округ №10 Сергей Чендырин

округ №12 Анатолий Щетков

округ №15 Роман Шилов

округ №16 Игорь Крашенинников

округ №28 Нина Аранович.

Напомним также, что Виктория Николаева избрана председателем Думы Дзержинска.