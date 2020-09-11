Отопительный сезон стартовал в 41 районе Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Отопительный сезон стартовал в 41 из 52 районов Нижегородской области. Об этом сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков на своей странице в соцсети Instagram 22 сентября.

По его словам, тепло уже подается в 363 школы, 448 детских садов и 464 медицинских учреждения региона.

В Нижнем Новгороде тепло подается в 122 детских сада, 91 школу и 83 медучреждения. Как заявил Андрей Чертков, к вечеру сегодняшнего дня все социальный объекты в городе должны получить тепло.

На сегодня, 22 сентября, также запланирован старт отопительного сезона в жилых домах.

"К сожалению, одномоментно, тепло не поступит в каждую квартиру. Напоминаю, что на пуско-наладочные работы и исключение завоздушевания требуется 10-14 дней. Прошу набраться терпения", - написал министр.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартует в Нижнем Новгороде 22 сентября.

Пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах 17 сентября.