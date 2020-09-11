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Общество

Комитет ЗС НО одобрил новому застройщику ЖК "Университетский" компенсационные участки

22 сентября 2020 17:03  [66] Общество
проект строительства ЖК Университетский

проект строительства ЖК Университетский

Фото: с сайта gipernn.ru

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на заседании 22 сентября одобрили новому застройщику ЖК "Университетский" компенсационные участки. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Это пять земельных участков по адресу Казанское шоссе, 12. Важно, чтобы инвестор пришел на территорию и начал вести строительство жилья, причем министр строительства области отметил, что будет создана вся необходимая инфраструктура – детские сады, школы, благоустройство", - сказал председатель комитета Олег Шавин.

Для того, что бы согласовать компенсационные участки, депутаты комитета одобрили изменения в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду без проведения торгов.

Напомним, что новый застройщик ЖК "Университетский" планирует возвести на компенсационных участках семь многоквартирных жилых домов, инвестировав 4,6 млрд рублей.

Согласно плану строительства, ЖК "Университетский" планируется сдать в эксплуатацию в III квартале 2021 года. Это дом переменной этажности (5-7-9 этажей) с подземной парковкой. Достройка ЖК "Университетский" позволит восстановить права 76 обманутых дольщиков.

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