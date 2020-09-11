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Политика

Евгений Люлин покинул пост первого замгубернатора Нижегородской области

23 сентября 2020 10:09  [156] Политика

Евгений Люлин покинул пост первого заместителя губернатора Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин подписал указ об отставке в связи с избранием Евгения Люлина депутатом областного Законодательного собрания.

Глеб Никитин поблагодарил Евгения Люлина за работу в правительстве Нижегородской области.

"Евгений Борисович для меня стал одним из ярких воплощений нижегородского характера. Открытость, трудолюбие, умение находить выход из самых сложных ситуаций, человеческое обаяние – все эти качества сочетаются в нем с огромным политическим опытом. Евгений Люлин для тех, кто работал рядом, был старшим товарищем, всегда готовым дать мудрый совет. Он принимал участие в разработке большинства ключевых инициатив и программ, реализуемых в регионе", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, Евгений Люлин победил на довыборах в Заксобрание региона VI созыва в единый день голосования – 13 сентября. Он избирался по одномандатному округу №11 (Дзержинск).

Ранее Евгений Люлин заявлял, что видит ряд важных задач по развитию Дзержинска – крупнейшего промышленного центра региона.

"Считаю, что Законодательное собрание получило в лице Евгения Люлина серьезное кадровое усиление. Мудрость, опыт и способность найти компромисс ценны всегда, но особенно сейчас, в период пандемии коронавируса. Сегодня все ветви власти должны работать максимально слаженно, для того чтобы обеспечить восстановление экономики и найти точки опоры для дальнейшего развития", - добавил губернатор Нижегородской области.

Кто будет работать на посту первого замгубернатора Нижегородской области после ухода Евгения Люлина пока неизвестно. 

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