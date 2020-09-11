Избирком Нижнего Новгорода зарегистрировал депутатов новой Думы

Избирком Нижнего Новгорода зарегистрировал депутатов Гордумы VII созыва. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Марина Мамонова на заседании 23 сентября 2020 года.
Члены комиссии единогласно проголосовали за депутатов, выбранных в Единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Новые депутаты получили удостоверения.
И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил депутатов и обозначил план совместной работы на ближайшее время. Он особо выделил формирование бюджета на три года и выразил надежду, что депутаты будут заниматься "не только новотворчеством, но и будут контролировать исполнение уже принятых решений".
Список депутатов по округам:
Владимир Тарасов (№1)
Кирилл Лазорин (№2)
Роман Пономаренко (№3)
Валерий Скакодуб (№4)
Владимир Аношкин (№5)
Мария Кузнецова (№6)
Владимир Амельченко (№7)
Карим Ибрагимов (№8)
Татьяна Скоробогатова (№9)
Андрей Дранишников (№10)
Денис Миронов (№11)
Михаил Рыхтик (№12)
Николай Сатаев (№13)
Мария Самоделкина (№14)
Руслан Станчев (№15)
Инна Ванькина (№16)
Герман Карачевский (№17)
Станислав Прокопович (№18)
Юрий Ерофеев (№19)
Юлия Мантурова (№ 20)
Павел Пашинин (№21)
Михаил Иванов (№22)
Сергей Пляскин (№23)
Евгений Костин (№24)
Жанна Скворцова (№25)
Елена Аржанова (№26)
Оксана Дектерева (№27)
Ольга Балакина (№28)
Анна Круглова (№29)
Олег Лавричев (№30)
Татьяна Гриневич (№31)
Марк Фельдман (№32)
Николай Чернышов (№ 33)
Владимир Поддымников-Гордеев (№34)
Анна Татаринцева (№ 35).
Ранее избирком Нижегородской области озвучил итоговые данные по явке на выборах.
Добавим, что НРО "Единой России" предложит кандидатуру на пост председателя нижегородской Думы на конференции 25 сентября.
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