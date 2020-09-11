НРО "Единой России" предложит кандидатуру на пост председателя Думы 25 сентября

НРО "Единой России" предложит кандидата на пост председателя нижегородской Думы на конференции, которая пройдет 25 сентября 2020 года. Об этом сообщили в региональном отделении партии.
По решению конференции НРО партии предложит соответствующую кандидатуру депутатскому объединению "Единой России" в Думе для внесения на заседании Думы и для последующего избрания на пост председателя.
Добавим, что дата заседания пока не назначена. По всей видимости, первое заседание состоится до конца сентября.
Напомним, "Единая Россия" получила 26 из 35 мандатов в Думе Нижнего Новгорода по итогам выборов 13 сентября.
Кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).
Кандидаты от ЛДПР также победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).
КПРФ получила четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода. В числе победивших кандидатов: Николай Сатаев (округ №13), Юлия Мантурова (округ № 20), Михаил Рыхтик (округ №12) и Кирилл Лазорин (округ №2).
Единственный кандидат от "Партии роста" также вошла в новую Думу - Жанна Скворцова (округ №25).
Список победивших кандидатов по округам:
Владимир Тарасов (№1)
Кирилл Лазорин (№2)
Роман Пономаренко (№3)
Валерий Скакодуб (№4)
Владимир Аношкин (№5)
Мария Кузнецова (№6)
Владимир Амельченко (№7)
Карим Ибрагимов (№8)
Татьяна Скоробогатова (№9)
Андрей Дранишников (№10)
Денис Миронов (№11)
Михаил Рыхтик (№12)
Николай Сатаев (№13)
Мария Самоделкина (№14)
Руслан Станчев (№15)
Инна Ванькина (№16)
Герман Карачевский (№17)
Станислав Прокопович (№18)
Юрий Ерофеев (№19)
Юлия Мантурова (№ 20)
Павел Пашинин (№21)
Михаил Иванов (№22)
Сергей Пляскин (№23)
Евгений Костин (№24)
Жанна Скворцова (№25)
Елена Аржанова (№26)
Оксана Дектерева (№27)
Ольга Балакина (№28)
Анна Круглова (№29)
Олег Лавричев (№30)
Татьяна Гриневич (№31)
Марк Фельдман (№32)
Николай Чернышов (№ 33)
Владимир Поддымников-Гордеев (№34)
Анна Татаринцева (№ 35).
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