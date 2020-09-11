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Политика

НРО "Единой России" предложит кандидатуру на пост председателя Думы 25 сентября

23 сентября 2020 15:03  [93] Политика

НРО "Единой России" предложит кандидата на пост председателя нижегородской Думы на конференции, которая пройдет 25 сентября 2020 года. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

По решению конференции НРО партии предложит соответствующую кандидатуру депутатскому объединению "Единой России" в Думе для внесения на заседании Думы и для последующего избрания на пост председателя.

Добавим, что дата заседания пока не назначена. По всей видимости, первое заседание состоится до конца сентября.

Напомним, "Единая Россия" получила 26 из 35 мандатов в Думе Нижнего Новгорода по итогам выборов 13 сентября.

Кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).  

Кандидаты от ЛДПР также победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).

КПРФ получила четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода. В числе победивших кандидатов: Николай Сатаев (округ №13), Юлия Мантурова (округ № 20), Михаил Рыхтик (округ №12) и Кирилл Лазорин (округ №2).

Единственный кандидат от "Партии роста" также вошла в новую Думу - Жанна Скворцова (округ №25). 

Список победивших кандидатов по округам:

Владимир Тарасов (№1)

Кирилл Лазорин (№2) 

Роман Пономаренко (№3)

Валерий Скакодуб (№4)

Владимир Аношкин (№5)

Мария Кузнецова (№6)

Владимир Амельченко (№7)

Карим Ибрагимов (№8)

Татьяна Скоробогатова (№9)

Андрей Дранишников (№10)

 Денис Миронов (№11) 

Михаил Рыхтик (№12)

Николай Сатаев (№13) 

Мария Самоделкина (№14)

Руслан Станчев (№15)

Инна Ванькина (№16) 

Герман Карачевский (№17)

Станислав Прокопович (№18)

Юрий Ерофеев (№19)  

Юлия Мантурова (№ 20)

Павел Пашинин  (№21)

Михаил Иванов (№22) 

Сергей Пляскин (№23) 

Евгений Костин (№24) 

Жанна Скворцова (№25)

Елена Аржанова (№26)

Оксана Дектерева (№27) 

Ольга Балакина (№28) 

Анна Круглова (№29)

Олег Лавричев (№30) 

Татьяна Гриневич (№31)

Марк Фельдман (№32) 

Николай Чернышов (№ 33)

Владимир Поддымников-Гордеев (№34)

Анна Татаринцева (№ 35).

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