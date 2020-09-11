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Бизнес

ГАЗ готовится к первому в РФ серийному выпуску элетромобилей LCV

23 сентября 2020 19:06  [86] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Группа ГАЗ" готовится к первому в РФ серийному выпуску элетромобилей LCV.

Как сообщает пресс-служба Горьковского автомобильного завода, первые предсерийные экземпляры электромобиля GAZelle e-NN, собранные на конвейере ГАЗа в Нижнем Новгороде, компания представаила на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит на территории "Нижегородской ярмарки" с 23 по 25 сентября.

В основе электромобиля – единая унифицированная электроплатформа, которая позволяет выпускать полную линейку лёгких коммерческих автомобилей (LCV): бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники. До сих пор в России отсутствовало серийное производство электромобилей.

Президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин говорит, что теперь компании необходимо освоить собственное производство ключевых узлов и компонентов для электротранспорта.

Напомним, что в конце 2018 года был подписан специнвестконтракт (СПИК) между министерством промышленности и торговли РФ, правительством Нижегородской области и Группой ГАЗ.

В рамках специнвестконтракта Группа ГАЗ организует выпуск новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков, а также локализует производство современного легкого дизельного двигателя для LCV. СПИК подписан на десять лет - до 2028 года. Инвестиции в создание производств превысят 20 млрд рублей.

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