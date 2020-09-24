Должности главных режиссера и балетмейстера упраздняются в нижегородском оперном театре Культура и отдых

Фрагмент спектакля Безымянная звезда (премьера 2020 года) Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Должности "главный режиссер" и "главный балетмейстер" упраздняются в Нижегородском государственном театре оперы и балета им. Пушкина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Также закрываются должности: "начальник отдела по связям с общественностью", "начальник отдела охраны труда" и "заведующий театрально-производственной мастерской". С 17 ноября 2020 года они будут исключены из штатного расписания.

Решение о сокращении штата было принято директором театра Татьяной Мавриной "с целью приведения штатного расписания в соответствие с действующим законодательством, а также оптимизации творческой деятельности и производственного процесса в цехах театра".

Дело в том, что должностные обязанности заместителя художественного руководителя по опере и заместителя художественного руководителя по балету полностью дублируют обязанности главного режиссера и главного балетмейстера.

Сами должности начальника отдела по связям с общественностью и начальника отдела охраны труда являются противоречием с точки зрения законодательства.

"Наличие в штате должности начальника отдела предполагает, что в его непосредственном подчинении находятся сотрудники. Данное требование в действующем штатном расписании театра не было соблюдено", - пояснили в региональном минкульте.

Исключение должности заведующего театрально-производственной мастерской проводится с целью "оптимизации руководства производственными цехами", а именно "исключения дублирующих руководящих функций сотрудников".

Добавим, что сокращаемым работникам предложили для перевода другие вакантные должности в театре.