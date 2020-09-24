Комиссию по чрезвычайным ситуациям создали из-за горящей под Богородском свалки Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Богородск (Александр Князев)

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижегородской области проводится в Богородске по инициативе губернатора Глеба Никитина из-за возгорания на полигоне ТБО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В совещании принимают участие представители правительства Нижегородской области, МЧС, правоохранительных органов и районной администрации.

"На данный момент силами местной администрации проложен трубопровод от водонапорной башни, что позволяет сократить время на подвоз воды пожарным расчетам и нарастить силы группировки по тушению. Правительством области организовано взаимодействие с МЧС, правоохранителями, районной администрацией, надзорными органами", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор поручил своему заместителю Дмитрию Краснову взять ситуацию на контроль и следить за ликвидацией процесса тления.

Напомним, что сообщения о запахе гари начали поступать от жителей Дзержинска и Богородска с 22:38 23 сентября.

Как установили пожарные, со вчерашнего дня и до сих пор происходит тление свалки на площади 500 кв.м. Отметим, что общая площадь свалки составляет 15 га.

Экспертиза Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск" не показала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Дзержинска. В настоящее время проводится экспертиза воздуха в Богородском районе.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям остаться дома и закрыть окна.