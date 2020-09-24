Последние новости рубрики Общество
24 сентября 2020 14:34  [28] Клиенты "Ростелекома" оценили преимущества услуги "Гарантия плюс"
24 сентября 2020 14:26  [56] Тлеющую под Богородском свалку ликвидируют к 2023 году
24 сентября 2020 14:08  [58] Уникальный учебный центр танкистов создадут в Мулино
24 сентября 2020 13:50  [93] Комиссию по чрезвычайным ситуациям создали из-за горящей под Богородском свалки
24 сентября 2020 13:44  [129] "Наливайки" запретили в Нижегородской области
24 сентября 2020 13:21  [80] "ЭнергосбыТ Плюс" направил юрлицам-должникам уведомления о расторжении договоров
24 сентября 2020 13:00  [82] Нижегородский и якутский водоканалы подписали меморандум о сотрудничестве
24 сентября 2020 12:56  [89] Нижегородским перевозчикам снизили административную нагрузку
24 сентября 2020 12:45  [127] Роспотребнадзор рекомендовал жителям Богородска остаться дома из-за дыма от свалки
24 сентября 2020 12:29  [99] "Теплоэнерго" полностью перешло на зимний режим работы
Общество

Комиссию по чрезвычайным ситуациям создали из-за горящей под Богородском свалки

24 сентября 2020 13:50  [93] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Богородск (Александр Князев)

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижегородской области проводится в Богородске по инициативе губернатора Глеба Никитина из-за возгорания на полигоне ТБО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В совещании принимают участие представители правительства Нижегородской области, МЧС, правоохранительных органов и районной администрации.

"На данный момент силами местной администрации проложен трубопровод от водонапорной башни, что позволяет сократить время на подвоз воды пожарным расчетам и нарастить силы группировки по тушению. Правительством области организовано взаимодействие с МЧС, правоохранителями, районной администрацией, надзорными органами", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор поручил своему заместителю Дмитрию Краснову взять ситуацию на контроль и следить за ликвидацией процесса тления.

Напомним, что сообщения о запахе гари начали поступать от жителей Дзержинска и Богородска с 22:38 23 сентября.

Как установили пожарные, со вчерашнего дня и до сих пор происходит тление свалки на площади 500 кв.м. Отметим, что общая площадь свалки составляет 15 га.

Экспертиза Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и МКУ "Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск" не показала превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Дзержинска. В настоящее время проводится экспертиза воздуха в Богородском районе.

Роспотребнадзор рекомендовал жителям остаться дома и закрыть окна.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph