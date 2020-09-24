"Горячие линии" по теплу организованы в Нижнем Новгороде

"Горячие телефонные линии" по теплоснабжению организованы в администрациях районов, ДУКах и ресурсоснабжающих организациях Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.
Позвонить и, при необходимости, оставить заявки можно будет с понедельника - 28 сентября по 9 октября. График работы: с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье по телефону: 439-18-24.
В департаменте также сообщили, что по состоянию на вечер 23 сентября в Нижнем Новгороде запущено почти 100% муниципальных котельных. Тепло подано в 97 % школ, 98 % детских садов и 80 % учреждений здравоохранения, которые были готовы к приему теплоносителя. Две трети многоквартирных домов тоже обеспечены теплоснабжением.
Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 22 сентября.
Пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах 17 сентября.
Телефоны "горячей" линии:
ТАБЛИЦА №1
|№
|РАЙОН
|ОРГАНИЗАЦИЯ
|ТЕЛЕФОН
|РЕЖИМ РАБОТЫ
|1.
|АВТОЗАВОДСКИЙ
|Администрация района
|293 50 23
293 34 868
293 25 06 8
293 50 24,
293 25 06
|с 09-00 до 18-00
с 18-00 до 09-00 дежурный по администрации района).
|2.
|КАНАВИНСКИЙ
|Администрация района
|246-20-53
246-14-29
|с 9-00 до 18-00 в рабочие дни;
с 18-00 до 9-00, а также выходные
|3.
|ЛЕНИНСКИЙ
|Администрация района
|258 07 50
|Круглосуточно
|4.
|МОСКОВСКИЙ
|Администрация района
|270-35-01
270-47-78
|Круглосуточно
пн.-пт. с 09:00 до 12:00, пн.-чт. с 12:48 до 18:00, пт. с 12:48 до 17:00
|5.
|НИЖЕГОРОДСКИЙ
|Администрация района
|433-23-23
433-87-10
|С 9.00 до 17.00
С 17.00 до 9.00
|6.
|ПРИОКСКИЙ
|Администрация района
|465 58 73
|круглосуточно
|7.
|СОВЕТСКИЙ
|Администрация района
|417 46 06
417-25-01
|Пн.-чт. 9:00-18:00 Пт. С 9:00-17:00
Сб.-Вс. 8:00-20:00
|8.
|СОРМОВСКИЙ
|Администрация района
|222-34-96
|круглосуточно
|222-02-91
222-12-40
222-27-40
222-42-75
|С 9-00 до 18-00 в будни
|222-02-91
|С 9-00 до 16-00 в выходные дни
ТАБЛИЦА №2
|РАЙОН
|ДОМОУПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ
|ТЕЛЕФОН
|РЕЖИМ РАБОТЫ
|1.
|АВТОЗАВОДСКИЙ
|ООО «Наш Дом»
|ЦДДС 2945-73-56
|круглосуточно
|Инженер управления эксплуатации жилищного фонда
295-76-92
|С 8.00 до 17.00
|2.
|КАНАВИНСКИЙ
|АО «ДК Канавинского района»
|268 -10-00
|Круглосуточно
|3.
|ЛЕНИНСКИЙ
|ОАО «ДК Ленинского района»
|262-26-22
|Круглосуточно
|4.
|МОСКОВСКИЙ
|АО «ДК Московского района»
|268-10-00
|круглосуточно
|ООО «Восток-II»
|270-07-07
|круглосуточно
|ООО УК «Бурнаковская
|267-03-77,
282-14-27,
282-14-26
|пн.-пт. с 08:00 до 12:30, пн.-чт. с 13:18 до 17:00, пт. с 13:18 до 16:00
круглосуточно
|225-79-90
|ООО УК «Левинка»
|267-03-77,
282-14-27,
282-14-26
|пн.-пт. с 08:00 до 12:30, пн.-чт. с 13:18 до 17:00, пт. с 13:18 до 16:00
|225-79-90
|круглосуточно
|5.
|НИЖЕГОРОДСКИЙ
|АО «ДК Нижегородского района»
|268 10-00
|круглосуточно
|6.
|ПРИОКСКИЙ
|АО «ДК Приокского района»
|268-10-00
280-84-00
|Круглосуточно
|ООО УК «Цветы»
|282-14-27
|8.00-19.00 в будние дни и 8.00-15.00 в выходные
|ООО УК «Дубенки»
|282-14-27
|ООО УК «Первоцветная»
|282-14-27
|7.
|СОВЕТСКИЙ
|АО «ДК Советскогоско района»
|268-10-00
|круглосуточно
|8.
|СОРМОВСКИЙ
|ООО УК «Осинки»
|ООО УК Культуры
|282-14-27
|8.00-19.00 в будние дни и 8.00-15.00 в выходные
|ООО УК»Исполкома»
|ООО УК «На зайцева»
|ООО УК «Седьмой микрорайон»
|ООО УК «Парковое озеро»
|ООО УК «Светлоярская»
|ООО «УК Телеграфная»
|ООО УК «Народная»
|ООО УК «Володарский»
|ООО «ДК Сормово»
|ООО УК «Дарьино»
|ООО УК «Кооперативная»
|ООО УК «Каравелла»
|ООО УК «Коминтерна»
|ООО ДК Карабли»
|ООО УК Осинки
|282-25-74
282-25-72
282-25-70
|8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни
|МП ГУК
|244-18-69
|8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни
|ООО ГУД
|244-18-69
|8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни
|ООО Имидж-Управление
|268-02-27
|Круглосуточно
|ООО УК Бастион
|215-12-89
89503401707
|С 8.00 до 17.00 в будни
|435-13-56
|С17.00 до 8.00 в будни
В выходные дни круглосуточно
|ООО Стимул-НН
|271-09-76
|С 8.00 до 17.00 в будни
|223-11-86
|С17.00 до 8.00 в будни
В выходные дни круглосуточно
|ООО ТД Арсенал
|299-87-84
|8.00 до 17.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни
|ООО Молитовская
|415-12-50
415-49-06
|круглосуточно
|ООО УК «На Союзном»
|268-02-31,
413-64-13
|8.00 до 17.00 в будние и выходные дни
|ООО УК ЖБС-5
|225-89-25
|8.00 до 17.00 в будни
|225-79-90
|круглосуточно
|ООО УК Мещерский
|413-56-14
|8.00 до 17.00 в будние и выходные дни
|ООО Городские усадьбы
|274-64-41
|С 8.00 до 17.00
|89108877009
|круглосуточно
ТАБЛИЦА №3
|РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
|ТЕЛЕФОН
|РЕЖИМ РАБОТЫ
|1.
|ОАО «Теплоэнерго»
|2779131
|ежедневно
|2.
|ООО «Нижновтеплоэнерго»
|422-06-33
432-19-49
|Пн-Пт с 8.00 до 17.00
|Диспетчерская служба ООО «Нижновтеплоэнерго»
|419-14-40
|Круглосуточно
|3.
|ООО «Генерация Тепла»
|Единая аварийно диспетчерская служба
243 01 93
|круглосуточно
|4.
|ООО «Теплосети»
|295 84 66
ТАБЛИЦА №4
|ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
|ТЕЛЕФОН
|РЕЖИМ РАБОТЫ
|1.
|Едина дежурная диспетчерская служба
|005
|круглосуточно
|2.
|Департамент жилья и инженерной инфраструктуры
|439 18 24
|Пн-Пт с 8.00 до 20.00 Сб.Вс.- с 10.00-16.00
|3.
|МП ГУК
|244-18-69
|8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни
|4.
|ООО ГУД
|244-18-69
|8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+