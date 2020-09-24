"Горячие линии" по теплу организованы в Нижнем Новгороде Общество

"Горячие телефонные линии" по теплоснабжению организованы в администрациях районов, ДУКах и ресурсоснабжающих организациях Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Позвонить и, при необходимости, оставить заявки можно будет с понедельника - 28 сентября по 9 октября. График работы: с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 16:00 в субботу и воскресенье по телефону: 439-18-24.

В департаменте также сообщили, что по состоянию на вечер 23 сентября в Нижнем Новгороде запущено почти 100% муниципальных котельных. Тепло подано в 97 % школ, 98 % детских садов и 80 % учреждений здравоохранения, которые были готовы к приему теплоносителя. Две трети многоквартирных домов тоже обеспечены теплоснабжением.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 22 сентября.

Пробные пуски тепла начались в нижегородских детских садах и школах 17 сентября.

Телефоны "горячей" линии:

ТАБЛИЦА №1

№ РАЙОН ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН РЕЖИМ РАБОТЫ 1. АВТОЗАВОДСКИЙ Администрация района



293 50 23

293 34 868

293 25 06 8













293 50 24,

293 25 06 с 09-00 до 18-00





















с 18-00 до 09-00 дежурный по администрации района). 2. КАНАВИНСКИЙ Администрация района



246-20-53







246-14-29 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни;





с 18-00 до 9-00, а также выходные 3. ЛЕНИНСКИЙ Администрация района



258 07 50 Круглосуточно 4. МОСКОВСКИЙ Администрация района



270-35-01









270-47-78 Круглосуточно









пн.-пт. с 09:00 до 12:00, пн.-чт. с 12:48 до 18:00, пт. с 12:48 до 17:00 5. НИЖЕГОРОДСКИЙ Администрация района



433-23-23





433-87-10 С 9.00 до 17.00





С 17.00 до 9.00 6. ПРИОКСКИЙ Администрация района



465 58 73 круглосуточно 7. СОВЕТСКИЙ Администрация района



417 46 06









417-25-01 Пн.-чт. 9:00-18:00 Пт. С 9:00-17:00





Сб.-Вс. 8:00-20:00 8. СОРМОВСКИЙ Администрация района



222-34-96



круглосуточно 222-02-91

222-12-40

222-27-40

222-42-75 С 9-00 до 18-00 в будни



222-02-91 С 9-00 до 16-00 в выходные дни

ТАБЛИЦА №2



РАЙОН ДОМОУПРАВЛЯЮЩИЕ

КОМПАНИИ ТЕЛЕФОН РЕЖИМ РАБОТЫ









1. АВТОЗАВОДСКИЙ ООО «Наш Дом»



ЦДДС 2945-73-56 круглосуточно





Инженер управления эксплуатации жилищного фонда

295-76-92 С 8.00 до 17.00 2. КАНАВИНСКИЙ









АО «ДК Канавинского района» 268 -10-00 Круглосуточно 3. ЛЕНИНСКИЙ









ОАО «ДК Ленинского района» 262-26-22 Круглосуточно 4. МОСКОВСКИЙ АО «ДК Московского района» 268-10-00 круглосуточно



ООО «Восток-II» 270-07-07



круглосуточно ООО УК «Бурнаковская 267-03-77,

282-14-27,

282-14-26 пн.-пт. с 08:00 до 12:30, пн.-чт. с 13:18 до 17:00, пт. с 13:18 до 16:00

круглосуточно 225-79-90 ООО УК «Левинка» 267-03-77,

282-14-27,

282-14-26 пн.-пт. с 08:00 до 12:30, пн.-чт. с 13:18 до 17:00, пт. с 13:18 до 16:00 225-79-90 круглосуточно 5. НИЖЕГОРОДСКИЙ









АО «ДК Нижегородского района» 268 10-00 круглосуточно 6. ПРИОКСКИЙ









АО «ДК Приокского района» 268-10-00

280-84-00 Круглосуточно



ООО УК «Цветы» 282-14-27 8.00-19.00 в будние дни и 8.00-15.00 в выходные



ООО УК «Дубенки» 282-14-27



ООО УК «Первоцветная» 282-14-27 7. СОВЕТСКИЙ









АО «ДК Советскогоско района» 268-10-00 круглосуточно 8. СОРМОВСКИЙ













ООО УК «Осинки»







ООО УК Культуры 282-14-27 8.00-19.00 в будние дни и 8.00-15.00 в выходные



ООО УК»Исполкома»



ООО УК «На зайцева»



ООО УК «Седьмой микрорайон»



ООО УК «Парковое озеро»



ООО УК «Светлоярская»



ООО «УК Телеграфная»



ООО УК «Народная»



ООО УК «Володарский»



ООО «ДК Сормово»



ООО УК «Дарьино»



ООО УК «Кооперативная»



ООО УК «Каравелла»



ООО УК «Коминтерна»



ООО ДК Карабли»



ООО УК Осинки 282-25-74

282-25-72

282-25-70 8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни



МП ГУК 244-18-69 8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни



ООО ГУД 244-18-69 8.00 до 19.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни



ООО Имидж-Управление 268-02-27 Круглосуточно







ООО УК Бастион 215-12-89

89503401707 С 8.00 до 17.00 в будни





435-13-56 С17.00 до 8.00 в будни

В выходные дни круглосуточно



ООО Стимул-НН 271-09-76 С 8.00 до 17.00 в будни





223-11-86 С17.00 до 8.00 в будни

В выходные дни круглосуточно



ООО ТД Арсенал 299-87-84



8.00 до 17.00 в будние и 8.00 до 15.00 в выходные дни



ООО Молитовская 415-12-50

415-49-06



круглосуточно



ООО УК «На Союзном» 268-02-31,

413-64-13



8.00 до 17.00 в будние и выходные дни



ООО УК ЖБС-5 225-89-25



8.00 до 17.00 в будни





225-79-90 круглосуточно



ООО УК Мещерский 413-56-14



8.00 до 17.00 в будние и выходные дни



ООО Городские усадьбы 274-64-41



С 8.00 до 17.00









89108877009 круглосуточно

ТАБЛИЦА №3



РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕЛЕФОН РЕЖИМ РАБОТЫ 1. ОАО «Теплоэнерго» 2779131 ежедневно 2. ООО «Нижновтеплоэнерго» 422-06-33

432-19-49 Пн-Пт с 8.00 до 17.00

Диспетчерская служба ООО «Нижновтеплоэнерго» 419-14-40 Круглосуточно 3. ООО «Генерация Тепла» Единая аварийно диспетчерская служба

243 01 93 круглосуточно 4. ООО «Теплосети» 295 84 66



ТАБЛИЦА №4