Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Борском районе Происшествия

Мужчина, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Борском районе, задержан. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области утром 25 сентября.

Накануне, 24 сентября, около 17 часов девочка возвращалась из школы на автобусе, вышла на остановке в п. Неклюдово, но домой не вернулась. Тело пропавшей девочки поисковики обнаружили в безлюдном месте п. Неклюдово уже поздно вечером.

При осмотре тела следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователями СО по городу Бор в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции, задержан мужчина 1986 года рождения. Он житель другого района Нижегородской области.

В настоящее время с ним работают следователи. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета.

Как сообщает Рен-ТВ, он был знаком с девочкой.

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород