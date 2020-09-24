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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Борском районе

25 сентября 2020 08:15  [258] Происшествия

Мужчина, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Борском районе, задержан. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области утром 25 сентября.

Накануне, 24 сентября, около 17 часов девочка возвращалась из школы на автобусе, вышла на остановке в п. Неклюдово, но домой не вернулась. Тело пропавшей девочки поисковики обнаружили в безлюдном месте п. Неклюдово уже поздно вечером.

При осмотре тела следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователями СО по городу Бор в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции, задержан мужчина 1986 года рождения. Он житель другого района Нижегородской области.

В настоящее время с ним работают следователи. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального Следственного комитета.

Как сообщает Рен-ТВ, он был знаком с девочкой.

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний Новгород 

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