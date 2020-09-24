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Общество

Проблемный ЖК "Университетский" построят раньше запланированного срока

25 сентября 2020 11:57  [42] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Возведение долгостроя ЖК "Университетский" продолжается в Нижегородском районе Нижнего Новгорода после того, как застройщик был признан банкротом, оставил строительство на уровне котлована, а площадку по суду передали АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, 25 сентября ход работ на объекте проверили сотрудники областного министерства строительства. Проверка показала, что готовность каркаса здания ЖК "Университетский" составляет 35% и сейчас застройщик готовится установить второй башенный кран для поддержания высоких темпов строительства.

Как сообщил заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Мудров, по поручению губернатора региона Глеба Никитина срок достройки объекта был сокращен на квартал. Если раньше построить ЖК "Университетский" планировалось в третьем квартале 2021 года, то сейчас этот срок установлен на начало первого полугодия следующего года.

"Оптимизировать процесс, в частности, удалось за счет технологий бережливого производства, которые застройщик внедряет совместно с объединённым проектным офисом правительства региона и Росатома", - пояснили в пресс-службе.

Стоимость завершения строительства составляет 726 млн руб. Ввод здания в эксплуатацию позволит восстановить права 76 обманутых дольщиков.

ЖК "Университетский" - это дом переменной этажности (5−7−9 этажей) с подземной парковкой.

Новому застройщику предоставят без торгов компенсационные участки общей площадью 55,8 тысяч кв.м. на Казанском шоссе, где компания планирует возвести семь многоквартирных жилых домов, инвестировав 4,6 млрд рублей.

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