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Общество

Участок дороги Большое Мурашкино – Перевоз отремонтировали в Нижегородской области

25 сентября 2020 14:40  [69] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области провело приемку работ на участке трассы Большое Мурашкино-Перевоз. Его протяженность составляет 11,2 км. Ремонт выполнен в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Протяженность участка достаточно большая, и подрядчик с работами справился в срок. Специалистами были взяты вырубки и проведены лабораторные исследования. Претензий к качеству нет", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта была проведена подсыпка и планировка обочин, выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев нового асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 147,1 млн рублей.

Глеб Никитин также напомнил, что в регионе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 93% выполнена укладка верхнего слоя дорожного покрытия. По исполнению нацпроекта Нижегородская область находится на втором месте среди регионов России и на первом – по ПФО.

"Ремонт завершен на 128 участках дорог общей протяженностью 603,3 км", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. По состоянию на 24 сентября ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 68%.

По поручению губернатора, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

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