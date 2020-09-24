Ремонт дорог в Нижегородской области выполнен на 68% Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Подрядчики выполнили ремонт дорог Нижегородской области на 68% от плана по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, завершен ремонт 128 участков общей протяженностью 603,3 км. Программа этого года включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

Освоение бюджетных средств составляет 74,3%; укладка верхнего слоя дорожного покрытия выполнена на 93%.



"Работы по ремонту дорог в регионе начались в апреле. И сейчас они идут в графике, в ряде случаев - даже с опережением. На данный момент общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,3 млн кв м - это 93% от годового объема. По данному показателю мы находимся на втором месте после Московской области среди регионов России и на первом - в ПФО", - отметил Глеб Никитин.

"В рамках национального проекта в Нижегородской области в этом году также ведется строительство транспортной развязки в деревне Ольгино. На данный момент там идет армирование железобетонной монолитной плиты проезжей части путепровода. Кроме того, полностью выполнено переустройство инженерных коммуникаций. Работы идут в графике, отставаний нет", - рассказал Глеб Никитин.

Ежесуточно на объекте работает 80-100 человек и 25-30 единиц техники.

Благодаря достигнутым показателям, федеральное дорожное агентство приняло решение о выделении Нижегородской области дополнительно 711 млн рублей на ремонт дорог. Средства уже поступили в областной бюджет.

В соответствии с указом президента в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

К примеру, дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл.

Также привели в порядок участок на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии.

Около 3 км дорожного покрытия отремонтировали на участке Тоншаево-Ошминское-Кодочиги в августе этого года.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Участки дорог отремонтировали в Семеновском районе, Ваче и Спасском районе (два участка).

Также соединяющую шесть районов дорогу отремонтируют в Нижегородской области. Масштабные работы запланированы и на 2021 год.