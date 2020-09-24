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Общество

Отопительный сезон запущен на 100% в 18 районах Нижегородской области

25 сентября 2020 15:09  [28] Общество
Андрей Чертков

Андрей Чертков

Фото: из соцсети Instagram

Отопительный сезон запущен на 100% в 18 из 52 районов Нижегородской области. Об этом министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков заявил на своей странице в Instagram.

В целом, пуск тепла стартовал почти во всех районах, кроме одного. Тепло подаётся в 763 (+61) школы, 1063 (+71) детсада и 936 (+55) медучреждений по области.

Ситуация в Нижнем Новгороде выглядит следующим образом: с теплом 348 детских садов, 218 (+2) школ и 180 (+4) медучреждений, 97 (+13) объектов культуры и спорта. Что касается многоквартирных домов, то тепло, по информации Андрея Черткова, поступило в 6 890 домов. Всего в Нижнем Новгороде их порядке 10 тысяч.

"Продолжаем проверять и контролировать работы по пуску тепла", - сказал министр ЖКХ региона.

Напомним, "горячие линии" по теплу организованы в Нижнем Новгороде. Позвонить и, при необходимости, оставить заявки можно будет с понедельника - 28 сентября по 9 октября. Номера телефонов размещены здесь.

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