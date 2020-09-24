Глеб Никитин предложил кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя Заксобрания Нижегородской области Политика

Конференция Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" прошла 25 сентября 2020 года. Как сообщили в пресс-службе НРО партии, основными вопросами в повестке стали итоги избирательной кампании-2020 и определение кандидатур для выдвижения на должности председателей Законодательного собрания области и Думы Нижнего Новгорода.



Открывая конференцию, секретарь регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил избранных депутатов с победой на выборах 13 сентября.

"По итогам голосования на выборах депутата Законодательного собрания убедительную победу одержал Евгений Люлин, заручившись поддержкой более 65 процентов избирателей. На муниципальных выборах кандидаты от нашей партии получили около 80 процентов мандатов. Так, в городской Думе Нижнего Новгорода, - наверное, на самых ответственных выборах, - мы получили 26 из 35 мандатов. В 55-ти представительных органах кандидаты, выдвинутые "Единой Россией", одержали победу во всех округах. В 128 представительных органах нам удалось получить большую часть мест. Можно сказать, что выдвинутые партией кандидаты в очередной раз продемонстрировали высокий уровень поддержки. Хочу выразить благодарность всему партийному активу и всем, кто принимал участие в избирательной кампании. Конечно, отдельные слова поздравления – нашим кандидатам, одержавшим победу", - сказал Глеб Никитин.

"Как отметил председатель нашей партии Дмитрий Медведев, мы получили мандат доверия на предстоящий период, получили голоса людей, которые нам верят, и это доверие нужно оправдать – только в этом случае партия сохранится как ведущая политическая сила страны. В своей дальнейшей повседневной работе избранные депутаты должны помнить, что партия шла на эти выборы с конкретными планами и обещаниями. Они заключены в предвыборных программах, которые мы приняли. И, если дали людям слово, его надо сдержать во что бы то ни стало. Считаю необходимым взять исполнение предвыборных программ на особый контроль", - подчеркнул Глеб Никитин.

При избрании кандидатуры на должность спикера регионального парламента во время альтернативного голосования подавляющим большинством голосов был избран депутат Законодательного собрания Евгений Люлин.

"Сегодня на заседании президиума мы этот вопрос обсуждали и приняли решение внести кандидатуру Евгения Борисовича Люлина – депутата Законодательного собрания Нижегородской области, избранного 13-го сентября этого года по округу №11. Думаю, что Евгений Борисович в особом представлении не нуждается, все мы его хорошо знаем – человек с большим опытом работы на партийных и политических должностях. Работу председателя Законодательного собрания он хорошо знает – избирался и работал в этой должности в четвертом созыве. Подробно знает и работу исполнительных органов власти и МСУ – до избрания депутатом являлся первым заместителем губернатора Нижегородской области. Евгений Борисович - член нашего политсовета, в свое время также возглавлял региональное отделение партии. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и жителей области", - сказал Глеб Никитин.

Решение конференции будут направлены в президиум генерального совета партии, а также в партийную фракцию в Заксобрании и депутатское объединение "Единой России" в Думе для последующего выдвижения кандидатур.

Ранее стало известно, что Евгений Лебедев намерен досрочно сложить полномочия председателя Заксобрания. Напомним, что Евгений Лебедев возглавил областной парламент в 2011 году, сменив на этом посту Виктора Лунина.

Напомним также, что Евгений Люлин ранее уже возглавлял Заксобрание - с 2002 по 2007 годы.