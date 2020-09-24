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Политика

Олег Лавричев одобрен НРО "Единой России" на пост председателя Думы

25 сентября 2020 16:00  [83] Политика

Кандидатура Олега Лавричева одобрена большинством делегатов НРО "Единой России" для выдвижения на пост председателя Думы. Соответствующее голосование было организовано на конференции Нижегородского регионального отделения партии 25 сентября 2020 года

"Олега Вениаминовича мы хорошо знаем - активный партиец, член нашего политсовета, координатор координационной депутатской группы по федеральному округу №130, до избрания являлся депутатом Законодательного собрания – председателем комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, человек с большим опытом работы на руководящих должностях. Пользуется авторитетом среди коллег и избирателей. Считаем, что Олег Вениаминович обладает всеми необходимыми компетенциями, знаниями и навыками для избрания на должность председателя городской Думы города Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата Законодательного собрания 24 сентября в связи с избранием его депутатом Думы Нижнего Новгорода VII созыва. Вчера депутаты поддержали соответствующее постановление.

Кроме того, губернатор региона Глеб Никитин предложил кандидатуру Евгения Люлина на пост председателя Заксобрания Нижегородской области. Большинство делегатов конференции 25 августа поддержали эту кандидатуру на пост спикера регионального парламента.

Решения конференции относительно Олега Лавричева и Евгения Люлина будут направлены в президиум генерального совета партии, а также в партийную фракцию в Законодательном собрании и депутатское объединение "Единой России" в городской Думе для последующего выдвижения кандидатур на посты.

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