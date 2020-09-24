Мобильный кванториум на базе ГАЗона NEXT создали в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Группа ГАЗ" торжественно передала правительству Нижегородской области в лице заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова ключи от первого мобильного кванториума, созданного на платформе автомобиля "ГАЗон NEXT" 25 сентября 2020 года. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на мероприятии.

Новый комплекс будет работать при детском технопарке "Кванториум" в Сарове. Однако, выезжать он будет и в другие районы, в том числе в Ардатовский, Вознесенский, Дивеевский, Первомайский.

Передвижная учебная лаборатория проведет в каждом населенном пункте по две недели. На базе кванториума дети смогут проводить опыты, заниматься моделированием и конструированием.

(мобильный кванториум изнутри, фото: НИА "Нижний Новгород")

Мобильные кванториумы оборудованы устройствами для работы в дополненной и виртуальной реальности, 3D-принтерами, лазерным гравером, сборочной и паяльной зоной. Кроме того в комплексе есть оборудование, позволяющее обучать детей по программам дополнительного образования технической направленности, среди которых – VR, "Промдизайн", "Гео", "Аэро", "Робо", IT и "Хайтек".

Для повышения квалификации школьных учителей планируется проведение семинаров. "Сегодня мир поменялся до неузнаваемости. Детям нужны не просто учебники, доски, тетради, школьные программы. Им необходимо что-то создавать руками. Креаторство в области науки, технологий - за этим будущее. Чтобы это будущее наступило, ребенку нужно пробовать этим заниматься. Формат кванториума помогает ему в этом. Например, ребенок своими руками может создать вещество или робота", - рассказал заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

Он напомнил, что это третий мобильный кванториум, созданный в регионе (первые два спроектированы на базе автомобилей "ГАЗель"). В планах – создание еще пяти таких комплексов.

(мобильный кванториум, фото: НИА "Нижний Новгород")

Как сообщила директор по персоналу "Группы ГАЗ" Елена Марштупа, технологическое развитие подрастающего поколения важно для самих предприятий.

"Нам важно, чтобы к нам приходили специалисты с современными знаниями, передовыми компетенциями. Мы уже давно поняли, что готовить новую смену нужно еще со школьной скамьи. В "Группе ГАЗ" создана многоступенчатая система подготовки кадров, в рамках которой происходит обучение детей и подготовка студентов в робототехнических кружках и секциях на базе школ, техникумов, высших технических учебных заведений, ресурсных центров, с практикой непосредственно на производстве", - сказала она.

Елена Марштупа добавила, что сегодня также исполнился год работы стационарного кванториума ГАЗ, на базе которого дети могут не только работать с оборудованием, но и решать реальные кейсы завода.

Ранее сообщалось, что нижегородские мобильные "Кванториумы" хотят купить в семи регионах РФ.

СПРАВКА:

"ГАЗон NEXT" – самая популярная в России модель среднетоннажного автомобиля. Фургон изготовлен из прочного утепленного стеклопластика, выдерживающего температуру от -50 …+120°.

"Кванториум" оснащен системой светодиодного освещения, бортовым вводом для подключения внешней сети, отопителем и кондиционером, а также мебелью для хранения учебного оборудования.