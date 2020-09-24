Нижегородский минздрав прокомментировал сложившуюся в регионе ситуацию с COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал сложившуюся в настоящее время ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Комментарий министра распространила пресс-служба правительства области.

"Пока ежедневные сводки по заболеваемости лишены особой радости. В регионе отмечается некоторый подъем заражения COVID-19", - приводятся в релизе слова министра.

В первую очередь, Давид Мелик-Гусейнов рекомендовал самой уязвимой категории граждан – это нижегородцы, которым 65 лет и старше, а также люди, у которых есть хронические заболевания, по возможности оставаться дома.

Министр добавил, что такие меры предосторожности помогут не заразиться гриппом и ОРВИ.

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности для предотвращения распространению коронавирусной инфекции. Также продолжает действовать масочный режим.

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова напоминает, что осенью также традиционно наблюдается всплеск респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа, поэтому использование медицинских масок в общественных местах, в том числе в транспорте, сможет минимизировать риски заболевания.

"Ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекцией мы держим под контролем, но COVID-19 пока еще никуда не ушел, об этом тоже не стоит забывать", - предупредила специалист.

Не отказываться от масок призывает и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

"Для гриппа, ОРВИ и коронавируса принципы защиты и профилактики одинаковы: масочный режим в общественных местах, соблюдение гигиены рук, социальная дистанция. Все это позволит нам сохранить здоровье и защитить себя и своих близких от респираторных инфекций", - рекомендует Наталья Садыкова.

Напомним, что по данным на 25 сентября в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 558 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 320. За прошедшие сутки зарегистрировано 168 случаев заболевания коронавирусом, вчера было выявлено 160 новых случаев COVID-19.