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Общество

Озвучены новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

25 сентября 2020 11:29  [136] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 168 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 25 сентября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было ##557265#зарегистрировано## 160 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 31 558 человек, в том числе действующих случаев зафиксировано 3 320.

В настоящее время около 2,2 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 1,1 тысячи заболевших лечатся в больницах, 27 человек находится в обсерваторах.

При этом на 25 сентября уже 27 677 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, здоровы. За последние сутки из больниц выписан еще 51 человек, а пять случаев заболевания завершились летальным исходом.

Тесты на коронавирус сдали 886 729 жителей Нижегородской области. За последние сутки протестировано 7 444 жителя региона, а в среднем за неделю охват тестированием составил 200,6 теста на 100 тысяч населения.


Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но сейчас ситуация уже стабилизировалась.

Область 7 августа перешла на второй этап снятия ограничений по COVID-19. Это значит, что в регионе возобновляется работа объектов розничной торговли с площадью торгового зала до 800 кв. м и объектов уличной торговли; салонов красоты без лицензии и видеоаналитики; организаций дополнительного образования; бань, саун, бассейнов; а также фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных сооружений и объектов спорта для массового посещения.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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