Последние новости рубрики Происшествия
28 сентября 2020 10:35  [84] Вопрос о возбуждении уголовного дела решается из-за смертельного инцидента с упавшим в Волгу самолетом
28 сентября 2020 09:53  [141] Серийная похитительница товаров из магазинов задержана в Арзамасе
27 сентября 2020 16:55  [658] Мужчина и женщина погибли при падении самолета в Волгу в Нижегородской области (ВИДЕО)
27 сентября 2020 15:58  [520] Самолет упал в Волгу в Кстовском районе
27 сентября 2020 10:32  [524] Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Нижнем Новгороде
26 сентября 2020 13:30  [427] Суд арестовал нижегородца, задушившего 9-летнюю дочь своей бывшей сожительницы
25 сентября 2020 13:41  [3245] Полиция опубликовала фото банды вымогателей из-за преступлений на М7 в Нижегородской области
25 сентября 2020 12:28  [1445] Подозреваемый в жестоком убийстве 9-летней девочки на Бору может быть причастен еще к одному убийству
25 сентября 2020 11:28  [434] Сотрудница предприятия в Дзержинске лишилась трех пальцев на производстве
25 сентября 2020 08:15  [2169] Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки на Бору
Происшествия

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается из-за смертельного инцидента с упавшим в Волгу самолетом

28 сентября 2020 10:35  [84] Происшествия

Фото: Приволжское СУ СК РФ на транспорте

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается из-за смертельного инцидента с упавшим в Волгу самолетом. Ранее сообщалось, что в результате падения воздушного судна в акваторию реки погибли мужчина и женщина. Они находились на борту вдвоем.

Напомним, ЧП случилось вчера, 27 сентября, около 14:40. Легкомоторный двухместный самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района, на 951 км судового хода р. Волга. Модель самолета "Super Petrel LS".

В ликвидации последствий авиакатастрофы участвовали 28 человек.

К месту падения воздушного судна были направлены оперативная группа спасателей, представители нижегородского управления МВД России на транспорте и Приволжского СУ СК России на транспорте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph