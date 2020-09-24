Вопрос о возбуждении уголовного дела решается из-за смертельного инцидента с упавшим в Волгу самолетом Происшествия

Фото: Приволжское СУ СК РФ на транспорте

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается из-за смертельного инцидента с упавшим в Волгу самолетом. Ранее сообщалось, что в результате падения воздушного судна в акваторию реки погибли мужчина и женщина. Они находились на борту вдвоем.

Напомним, ЧП случилось вчера, 27 сентября, около 14:40. Легкомоторный двухместный самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района, на 951 км судового хода р. Волга. Модель самолета "Super Petrel LS".

В ликвидации последствий авиакатастрофы участвовали 28 человек.

К месту падения воздушного судна были направлены оперативная группа спасателей, представители нижегородского управления МВД России на транспорте и Приволжского СУ СК России на транспорте.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.