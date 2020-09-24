Илья Штокман назначен замглавы Нижнего Новгорода Политика

Илья Штокман назначен заместителем главы администрации Нижнего Новгорода – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Соответствующее решение принял и.п.главы города Юрий Шалабаев, сообщили в пресс-службе администрации.

Согласно структуре администрации, у Ильи Штокмана в подчинении будут находится департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, и департамент аналитики процессов и развития технологий управления.

Предыдущий заместитель главы по информационным технологиям Алексей Карапузов покинул пост в августе этого года.

СПРАВКА:

Илья Штокман родился в октябре 1975 года в Горьком. Окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского по специальности "прикладная математика". Работал на руководящих постах в коммерческих компаниях. В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России", с августа 2020 года – советник главы Нижнего Новгорода.

Добавим, что 16 кандидатов принимали участие в очном этапе конкурса на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по другому направлению - соцполитике. По итогам этапа углубленной оценки - ассессмента отберут трех-четырех кандидатов, которые пройдут личные собеседования с Юрием Шалабаевым.