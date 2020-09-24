Последние новости рубрики Политика
28 сентября 2020 12:12  [92] Первое заседание нижегородской Думы в новом составе пройдет 29 сентября
28 сентября 2020 11:31  [157] Илья Штокман назначен замглавы Нижнего Новгорода
28 сентября 2020 11:28  [101] "Евгений Люлин способен придать новый импульс работе Заксобрания", - Андрей Дахин
28 сентября 2020 10:19  [136] Образование в Нижегородской области: три года работы Глеба Никитина на посту губернатора
27 сентября 2020 14:56  [310] "Люлин станет консолидирующей фигурой в областном парламенте", - Александр Егоров
27 сентября 2020 13:15  [297] "Опыт Евгения Люлина поможет в решении самых проблемных вопросов", - Светлана Васильева
27 сентября 2020 12:23  [361] "Тема транспортных развязок при Никитине получила особое внимание", - Андрей Дахин
27 сентября 2020 09:58  [346] Евгений Лебедев поздравил нижегородцев с Днем машиностроителя
27 сентября 2020 09:17  [422] "Машиностроение вносит огромный вклад в решение стоящих на государственном уровне задач", - Глеб Никитин
26 сентября 2020 15:37  [580] "Евгений Люлин обладает колоссальным опытом работы в разных ветвях власти и производственных структурах", - Александр Златов
Политика

Илья Штокман назначен замглавы Нижнего Новгорода

28 сентября 2020 11:31  [157] Политика

Илья Штокман назначен заместителем главы администрации Нижнего Новгорода – директором департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Соответствующее решение принял и.п.главы города Юрий Шалабаев, сообщили в пресс-службе администрации.

Согласно структуре администрации, у Ильи Штокмана в подчинении будут находится департамент информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры, и департамент аналитики процессов и развития технологий управления.

Предыдущий заместитель главы по информационным технологиям Алексей Карапузов покинул пост в августе этого года.

СПРАВКА:

Илья Штокман родился в октябре 1975 года в Горьком. Окончил Нижегородский государственный университет имени Н.И.Лобачевского по специальности "прикладная математика". Работал на руководящих постах в коммерческих компаниях. В 2019 году стал победителем конкурса "Лидеры России", с августа 2020 года – советник главы Нижнего Новгорода.

Добавим, что 16 кандидатов принимали участие в очном этапе конкурса на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по другому направлению - соцполитике. По итогам этапа углубленной оценки - ассессмента отберут трех-четырех кандидатов, которые пройдут личные собеседования с Юрием Шалабаевым.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph