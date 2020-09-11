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Политика

Названы имена кандидатов на пост замглавы Нижнего Новгорода

18 сентября 2020 12:01  [378] Политика

Фото: Анастасия Макарычева

16 кандидатов принимают участие в очном этапе конкурса на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по соцполитике. Об этом сообщил директор департамента кадровой политики Александр Малафеев.

Первоначально на этот пост претендовали 86 человек. Добавим, что вчера оставалось уже 20 кандидатов.

"В очный этап вышли 20 кандидатов. Однако тема презентации достаточно сложная, комплексная: стратегическое развитие блока социальной политики на ближайшие годы, поэтому отсеялись еще четыре человека", – рассказал он.

Список кандидатов, принимающих участие в очном этапе конкурса:

1. Атаманов Д.А.

2. Барышникова Е.В.

3. Зудихина О.Н.

4. Колесов М.Ф.

5. Линючев В.Ф.

6. Лобков Д.М.

7. Макина М.В.

8. Попов А.Н.

9. Постникова О.Ю.

10. Радченко В.П.

11. Семагин Е.А.

12. Стрельцов Л.Н.

13. Танчук Р.С.

14. Частнов К.С.

15. Шимолин В.Н.

16. Шпагин Е.Е.

Очный этап состоит из двух частей. Конкурсанты будут защищать свои презентации.

Те, кого отберут сегодня, 18 сентября, перейдут на следующий этап углубленной оценки – так называемый "ассессмент". На этом этапе будут определены самые значимые управленческие и профессиональные компетенции конкурсантов.

Глава департамента кадровой политики отметил, что позиция замглавы по соцполитике предполагает широкий охват функционала – это и культура, и образование, и спорт, и непосредственно социальная политика.

Все финалисты сегодняшнего этапа войдут в кадровый резерв мэрии. По итогам ассессмента отберут трех-четырех кандидатов, которые пройдут личные собеседования с исполняющим полномочия главы Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

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