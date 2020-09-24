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Политика

Первое заседание нижегородской Думы в новом составе пройдет 29 сентября

28 сентября 2020 12:12  [93] Политика

Первое заседание нижегородской Думы в новом составе пройдет завтра, 29 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Думы.

Депутаты рассмотрят вопросы об избрании председателя Думы нового VII созыва, заместителей председателя и о формировании постоянных комиссий Думы.

Напомним, Олег Лавричев был одобрен НРО "Единой России" на пост председателя Думы на конференции 25 сентября.

Добавим, что Олег Лавричев досрочно прекратил полномочия депутата Законодательного собрания 24 сентября в связи с избранием его депутатом Думы.

В повестку заседания 29 сентября также включен вопрос о назначении конкурса на должность главы Нижнего Новгорода. Добавим, что в мае этого года исполняющим полномочия главы города назначен Юрий Шалабаев.

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