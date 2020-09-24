Уголовное дело возбуждено при расследовании смертельного крушения самолета в Кстовском районе Происшествия

Фото: Приволжское СУ на транспорте СК России

Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета. Как сообщили в Приволжским СУ на транспорте СК России, дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Ранее со ссылкой на источник стало известно, что при падении самолета в Волгу в Кстовском районе погибли 48-летний нижегородский бизнесмен Константин Тэнцер и 41-летняя женщина. Ее имя пока неизвестно. Они находились на борту вдвоем. Модель двухместного легкомоторного самолета "Super Petrel LS".

Напомним, ЧП случилось вчера, 27 сентября, около 14:40. Самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района.

Накануне на месте трагедии работали оперативная группа спасателей, представители нижегородского управления МВД России на транспорте и Приволжского СУ на транспорте СК России.