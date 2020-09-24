Нижегородский бизнесмен погиб при падении самолета в Волгу в Кстовском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Нижегородский бизнесмен погиб при падении самолета в Волгу в Кстовском районе. Об этом агентству "НИА Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, ЧП случилось вчера, 27 сентября, около 14:40. Легкомоторный двухместный самолет потерпел крушение неподалеку от деревни Михальчиково Кстовского района, на 951 км судового хода р. Волга.

В результате крушения воздушного судна погибли мужчина и женщина. Они находились на борту вдвоем. Модель самолета "Super Petrel LS". Стало известно, что в самолете летели 48-летний нижегородский бизнесмен Константин Тэнцер и 41-летняя женщина. Ее имя пока неизвестно.

Накануне на месте трагедии работали оперативная группа спасателей, представители нижегородского управления МВД России на транспорте и Приволжского СУ СК России на транспорте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.