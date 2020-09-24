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Политика

Девять комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода

29 сентября 2020 11:31  [69] Политика

Девять постоянных комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода VII созыва. Об этом стало известно в ходе заседания 29 сентября 2020 года.

Депутаты поддержали предложение председателя городской Думы Олега Лавричева сохранить преемственность в работе Думы и создать следующие постоянные комиссии:

комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике;
комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству;
комиссия по развитию города, строительству и архитектуре;
комиссия по имуществу и земельным отношениям;
комиссия по транспорту и дорожному хозяйству;
комиссия по городскому хозяйству;
комиссия по социальной политике;
комиссия по местному самоуправлению;
комиссия по экологии.

Напомним Олег Лавричев стал председателем Гордумы по итогам голосования 29 сентября. Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя Думы.

СПРАВКА:

Согласно Регламенту городской Думы города, постоянные комиссии формируются для предварительного рассмотрения проектов правовых актов, а также вопросов, имеющих важное общественное значение и подготовки их к рассмотрению на заседаниях городской Думы.

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