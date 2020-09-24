Девять комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода

Девять постоянных комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода VII созыва. Об этом стало известно в ходе заседания 29 сентября 2020 года.
Депутаты поддержали предложение председателя городской Думы Олега Лавричева сохранить преемственность в работе Думы и создать следующие постоянные комиссии:
комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике;
комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству;
комиссия по развитию города, строительству и архитектуре;
комиссия по имуществу и земельным отношениям;
комиссия по транспорту и дорожному хозяйству;
комиссия по городскому хозяйству;
комиссия по социальной политике;
комиссия по местному самоуправлению;
комиссия по экологии.
Напомним Олег Лавричев стал председателем Гордумы по итогам голосования 29 сентября. Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя Думы.
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Согласно Регламенту городской Думы города, постоянные комиссии формируются для предварительного рассмотрения проектов правовых актов, а также вопросов, имеющих важное общественное значение и подготовки их к рассмотрению на заседаниях городской Думы.
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