Девять комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода Политика

Девять постоянных комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода VII созыва. Об этом стало известно в ходе заседания 29 сентября 2020 года.

Депутаты поддержали предложение председателя городской Думы Олега Лавричева сохранить преемственность в работе Думы и создать следующие постоянные комиссии:

комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике;

комиссия по экономике, промышленности и предпринимательству;

комиссия по развитию города, строительству и архитектуре;

комиссия по имуществу и земельным отношениям;

комиссия по транспорту и дорожному хозяйству;

комиссия по городскому хозяйству;

комиссия по социальной политике;

комиссия по местному самоуправлению;

комиссия по экологии.

Напомним Олег Лавричев стал председателем Гордумы по итогам голосования 29 сентября. Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя Думы.



СПРАВКА:

Согласно Регламенту городской Думы города, постоянные комиссии формируются для предварительного рассмотрения проектов правовых актов, а также вопросов, имеющих важное общественное значение и подготовки их к рассмотрению на заседаниях городской Думы.