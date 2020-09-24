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Бизнес

"Красное Сормово" строит очередную серию судов проекта RSD59 для ГТЛК

29 сентября 2020 11:37  [53] Бизнес

Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) строит очередную серию судов проекта RSD59 по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом сообщает пресс-служба завода.

Новая серия насчитывает девять сухогрузов. Они предназначены для судоходной компании ООО "Альфа".
Первое судно, получившее название "Альфа Атлант", уже построено и его спустят на воду 30 сентября. Потом сухогрузу предстоит пройти швартовные и ходовые испытания, после чего отправят заказчику.

Как пояснили на заводе, строительство данной серии судов ведется в рамках опционного соглашения между заводом "Красное Сормово" и ГТЛК. Стороны в сентябре 2019 года заключили контракт на строительство и поставку 20 судов проекта RSD59. Предполагалось, что в отношении каждого судна будет заключен отдельный договор.

Напомним, что в начале сентября 2020 года "Красное Сормово" завершило строительство серии из 11 сухогрузов проекта RSD59 по контракту с ГТЛК.

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