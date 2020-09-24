Вход в нижегородский парк "Швейцария" и посещение детских площадок будут бесплатными Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Детские и спортивные площадки в нижегородской "Швейцарии" будут бесплатными, как и вход на территорию. Об этом стало известно на заседании общественного совета по благоустройству и развитию парка.

Руководитель совета Валерий Камальдинов рассказал, на чем сосредоточились общественники в первый месяц своей работы. В "Швейцарии" они бывают не реже раза в неделю. За короткое время совет провел встречи с представителями ТОСов, ветеранами, директорами школ и руководителями родительских комитетов Приокского района. Все они детально изучили проект благоустройства, на месте ознакомились с ходом работ, предложили свое видение будущего парка. Одна из идей - сделать "Швейцарию" местом интеллектуального отдыха. Подобные встречи решено продолжить и включить в план работы совета до конца года.

"После благоустройства здесь можно будет проводить уроки литературы, истории, зоологии, ботаники, изучать жизнь насекомых и птиц. Для всего этого понадобятся специалисты: консультанты для культурных площадок, тренеры для спортивных. Уже сегодня необходимо решать вопросы по включению их в будущий штат парка. Они должны начать работу с первого дня работы обновленного парка", – отметил Почетный гражданин Нижнего Новгорода, руководитель рабочей группы по формированию принципов эксплуатации и развития территории парка "Швейцария" Сергей Горин.

Эта рабочая группа совместно с муниципальным учреждением "Дирекция парков и скверов" уже сегодня детально прорабатывает и другие вопросы жизни общественного пространства после открытия. Члены других групп выясняют актуальные детали: например, как подрядчик собирается реставрировать ограду и входные группы парка.

"Будем стремиться к максимальному сохранению исторических элементов, что подразумевает восстановление оснований колон, лепнины, штукатурки на входных группах, наверший и капителей на столбах ограждения, а также утраченных металлических элементов секций ограждения. Подобная масштабная работа, протяженность ограды составляет более 3 километров, требует большой аккуратности и трепетности. Важно подчеркнуть, что у нашей компании есть и аттестация, и лицензия Министерства культура РФ для работы с объектами культурного наследия, а также большой опыт реализации проектов реставрации по всей стране", - пояснил главный специалист департамента реставрации АО ГК "ЕКС" Юрий Горбанев.

Тем не менее, общественники потребовали от подрядчика более внимательно работать с объектом культурного наследия. К рассмотрению данной темы общественники планируют вернуться еще не раз.

Для того чтобы усилить профессиональный состав совета, заместителем председателя избрали президента "Союза нижегородских строителей", председателя комитета по строительству и ЖКХ Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, заслуженного строителя РФ Владимира Челомина.

По словам исполняющего обязанности главы города Юрия Шалабаева, общественники детально вникают в каждую мелочь.

"Члены общественного совета держат под контролем ситуацию с благоустройством парка "Швейцария", просят прояснить определенные вопросы, предоставить документы, в случаях, если есть нарушения, реагируют на них, просят подрядчика включаться в их исправление. Главный вопрос, который интересовал сегодня членов совета: будет ли вход в парк "Швейцария" бесплатным? Да, вход всегда будет бесплатным, более того, все детские и спортивные площадки будут работать на бесплатной основе", – заявил он.

Напомним, члены общественного совета по благоустройству парка "Швейцария" приняли решение регулярно инспектировать работу подрядчика. В Совете выделены рабочие группы по разным направлениям благоустройства и дальнейшей работе парка – культура, спорт, экологический и градостроительный контроль, взаимодействие со СМИ, общественностью и т. д. Участники совета – нижегородские экологи, ученые, журналисты, общественники, в том числе представители "Попечительского совета парка "Швейцария", специалисты по ОКН.

Благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей.