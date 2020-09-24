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Политика

Конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода назначен на 21 октября

29 сентября 2020 12:46  [94] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода назначен на 21 октября 2020 года. Об этом стало известно в ходе заседания Гордумы 29 сентября.

Отбор кандидатур будет осуществляться конкурсной комиссией, в которую войдут пять членов Гордумы (Ольга Балакина, Марк Фельдман, Станислав Прокопович, Инна Ванькина, Владимир Тарасов) и пять членов, назначенных губернатором Нижегородской области.

Кандидатов могут выдвигать: глава региона, депутатские объединения и группа депутатов не менее 1/3 состава Гордумы.

Окончательное решение будет принято на заседании Думы Нижнего Новгорода. На рассмотрение депутатов должно быть выдвинуто не менее двух кандидатур.

Напомним, что сейчас исполняющим полномочия главы Нижнего Новгорода является Юрий Шалабаев, который пришел в городскую администрацию в январе 2020 года в качестве заместителя главы по строительству и архитектуре. До конца 2019 года чиновник являлся заместителем министра финансов Нижегородской области.

В мае Юрий Шалабаев был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а после ухода экс-мэра Владимира Панова, стал исполняющим полномочия главы города, продолжая оставаться в должности первого заместителя.

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