Более трех тысяч человек посетили конференцию ЦИПР-2020 в Нижнем Новгороде Бизнес

Более трех тысяч человек посетили конференцию "Цифровая индустрия промышленной России 2020" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Ежегодная конференция проходила 23-25 сентября 2020 года. Ее посетило более 3 тысяч человек из 14 стран, при этом более 25 тысяч человек смотрели трансляции сессий через сайт конференции, YouTube-канал, а также платформу IVI. В выставочной экспозиции, где было установлено 32 стенда, были представлены новейшие разработки мобильной связи 5G, системы распознавания лиц и транскодер.

"Для Нижегородской области проведение конференции ЦИПР – 2020 стало очень значимым событием. Его площадка позволила объединить ключевых представителей отрасли, влияющих на ее развитие. Очень ярко проявили себя представители нижегородского IT-сообщества. Мы смогли закрепить статус региона как одного из лидеров в этом направлении. Также подписали важные соглашения о сотрудничестве Нижегородской области с ведущими представителями отрасли. Все это даст возможность реализовывать новые проекты в интересах нижегородцев", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Пандемия ускорила процесс цифровизации в государстве и бизнесе, мы решили, что нам стоит обсудить пути этой цифровизации, не дожидаясь 2021 года. Однако в этом году мы ограничили число участников и гостей новой площадки ЦИПР, Нижегородской ярмарки, для соблюдения эпидемиологических норм и во избежание рисков, связанных с коронавирусом. В результате ЦИПР посетили 3161 человек из России, США, Великобритании, Нидерландов, Швейцарии, Франции, Испании, Мальты, Израиля, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Украины. В почти 50 сессиях приняли участие суммарно более 300 спикеров, причём часть из них - в онлайн-формате, который мы намерены развивать и дальше, совокупное количество просмотров трансляций составило более 25 тысяч человек", - сообщила директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Одним из ключевых событий ЦИПР-2020 стала презентация Госкорпорацией "Ростех" работы первой российской базовой станции 5G. Ее макет, реализующий функционал, необходимый оператору связи для построения мобильной сети, разработан российскими специалистами при участии НПК "Криптонит". Другим важным событием стало объявление о сделке РФПИ и ведущих суверенных фондов Ближнего Востока, которые завершили инвестицию в размере свыше 1 млрд рублей в NtechLab.

В рамках выставочной экспозиции ПАО "Ростелеком" организовало тестовую зону сети пятого поколения. В реальных условиях городской среды и застройки была обеспечена скорость передачи данных до 1 Гбит/с. ДИТ Москвы представил информацию о проектах столицы с применением технологий искусственного интеллекта, а "Эрливидео" - новый транскодер Flussonic Coder: специально для него компания создала материнскую плату Lontra.

На конференции состоялась серия региональных роадшоу по нацпроектам, участниками которой стали, в том числе, международные спикеры: управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Verticacoaching Ги Нгайо и основатель проекта "Excelerate Partners", сооснователь & инвестор проекта "Go Beyond Investing AG" Андре Делафонтейн. Также конференция стала площадкой для дискуссий, посвященных балансу человека и технологий, цифровым платформам как конструктору для экономики и цифровизации культурного наследия для будущих поколений.

На ЦИПР-2020 состоялось подписание десяти соглашений между:

- Госкорпорацией "Ростех" и правительством Нижегородской области о цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики Региона;

- Госкорпорацией "Ростех" и департаментом информационных технологий Москвы о взаимодействии в сфере развития услуг связи информационно-телекоммуникационных технологий;

- ПАО "Сбербанк России" и правительством Нижегородской области о телемедицине в регионе;

- Правительством Нижегородской области и ПАО "Сбербанк России" о реализации научных и исследовательских проектов в рамках направлений деятельности НОЦ и ИНТЦ;

- АО "Почта России" и ЗАО "Айпост" (Почта Армении) об установлении входящих сухопутных долей тарифов с целью развития стратегического партнерства по международной посылочной почте

и других.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" является абсолютным приоритетом".