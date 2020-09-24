Проект благоустройства Окской набережной разработают за 235 млн рублей Общество

Концепция благоустройства Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АНО "Центр 800" объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по благоустройству Окской набережной в Нижнем Новгороде. Информация размещена на федеральной площадке "Фабрикант".

Речь идет об участке от здания управления ГИБДД до метромоста. Проект необходимо разработать на основе концепции бюро "Megabudka" (Москва), которое предложило сделать набережную многоуровневой.

Стоимость работ оценивается в 235 млн рублей. Результаты торгов станут известны не позднее 23 октября.

Подрядчику необходимо подготовить проект до 1 июля 2021 года.

На верхнем уровне будут пешеходная и велодорожки. Кроме того, архитекторы предлагают организовать там обзорные площадки со скамейками или спорт-площадки, нависающие над склоном. Вдоль дорожек предусматривается пешеходное освещение и всесезонные навесы от жары и осадков.

Средний уровень будет также пешеходным с площадками для детей, качелями и зонами отдыха. Дорожки планируется сделать из железной решетки, чтобы в случае дождя вода легко уходила со склона.

Нижний уровень – непосредственно у воды – ориентирован на социальные функции: площадки для костра и пикников, павильон зимнего плавания, баня, пляж с шезлонгами для загара и т.п. Их разместят либо на понтонах, либо на некоторых дебаркадерах, внешний вид которых будет приведен к единому дизайн-коду.

Также архитекторы внесли ряд предложений по благоустройству территорий под Канавинским и Метромостом.

Ранее сообщалось, что Окскую набережную в Нижнем Новгороде благоустроят за 200,8 млн рублей. Информация об этом содержалась в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Деньги будут направлены на разработку проекта.