Последние новости рубрики Общество
30 сентября 2020 12:14  [50] Москва продлила COVID-удаленку, нижегородцам готовят дополнительные места в больницах
30 сентября 2020 12:10  [22] Более 400 млн рублей направят на проекты благоустройства ул.Большой Покровской и Гребного канала
30 сентября 2020 11:55  [76] Экс-директора "РЭД Автозаводского района" оштрафовали за мошенничество
30 сентября 2020 11:36  [97] Пропавший нижегородский подросток найден живым
30 сентября 2020 11:28  [152] Названо число новых ковидинфицированных нижегородцев
30 сентября 2020 11:13  [160] Проект благоустройства Окской набережной разработают за 235 млн рублей
30 сентября 2020 10:27  [177] Нижегородская администрация сообщила о новых сроках открытия гимназии № 1
30 сентября 2020 10:05  [178] Все котельные Нижегородской области готовы к отопительному сезону
30 сентября 2020 09:47  [415] Сергей Злобин рассказал о планируемых сроках осенних каникул в нижегородских школах
30 сентября 2020 09:23  [494] Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов вновь растет
Общество

Проект благоустройства Окской набережной разработают за 235 млн рублей

30 сентября 2020 11:13  [160] Общество
Концепция благоустройства

Концепция благоустройства

Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АНО "Центр 800" объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по благоустройству Окской набережной в Нижнем Новгороде. Информация размещена на федеральной площадке "Фабрикант".

Речь идет об участке от здания управления ГИБДД до метромоста. Проект необходимо разработать на основе концепции бюро "Megabudka" (Москва), которое предложило сделать набережную многоуровневой.

Стоимость работ оценивается в 235 млн рублей. Результаты торгов станут известны не позднее 23 октября.

Подрядчику необходимо подготовить проект до 1 июля 2021 года.

На верхнем уровне будут пешеходная и велодорожки. Кроме того, архитекторы предлагают организовать там обзорные площадки со скамейками или спорт-площадки, нависающие над склоном. Вдоль дорожек предусматривается пешеходное освещение и всесезонные навесы от жары и осадков.

Средний уровень будет также пешеходным с площадками для детей, качелями и зонами отдыха. Дорожки планируется сделать из железной решетки, чтобы в случае дождя вода легко уходила со склона. 

Нижний уровень – непосредственно у воды – ориентирован на социальные функции: площадки для костра и пикников, павильон зимнего плавания, баня, пляж с шезлонгами для загара и т.п. Их разместят либо на понтонах, либо на некоторых дебаркадерах, внешний вид которых будет приведен к единому дизайн-коду.

Также архитекторы внесли ряд предложений по благоустройству территорий под Канавинским и Метромостом.

Ранее сообщалось, что Окскую набережную в Нижнем Новгороде благоустроят за 200,8 млн рублей. Информация об этом содержалась в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Деньги будут направлены на разработку проекта.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph