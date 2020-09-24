Экс-директора "РЭД Автозаводского района" оштрафовали за мошенничество Общество

Экс-директора "РЭД Автозаводского района" оштрафовали за мошенничество. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 30 сентября 2020 года. Ранее были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в декабре 2018 года директор предприятия, являясь должностным лицом, явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий, дал устное указание главному бухгалтеру МП "РЭД Автозаводского района" оплатить счета, выставленные одной из фирм-однодневок на общую сумму более 1,5 млн рублей по оплате договоров по оказанию консалтинговых услуг. При этом он достоверно знал, что фактически свои обязанности по предоставлению услуг по содействию в получении банковской гарантии, в том числе юридических, маркетинговых и иных консультационных услуг, связанных с предоставлением банковской гарантии в адрес МП по договорам консалтинговых услуг этой фирмой не исполнены. А сами банковские гарантии, выданные банком и соответствующие требованиям федерального законодательства в адрес МП не поступили.

В результате деньги были необоснованно выплачены, чем нанесен материальный ущерб муниципальному предприятию.

Кроме того, по версии следствия летом 2019 руководитель предпрития, завысив объемы выполненных работ, предоставил в департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода заведомо ложные сведения о покраске урн и ограждений безопасности, устранении деформаций на дорогах в Советском районе. Впоследствии за фактически не выполненные работы на расчетный счет МП "РЭД Автозаводского района" были перечислены средства в сумме более 100 тысяч рублей. В дальнейшем он распорядился деньгами по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования теперь уже экс-директор "РЭД Автозаводского района" вину не признал.

Приговором суда подсудимому назначено наказание - штраф в размере 130 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в прошлую зиму прокуроры неоднократно привлекали "РЭД Автозаводского района" к ответственности за некачественную уборку снега.

Кроме того, в ноябре 2018 года Дума одобрила увеличение расходов на возмещение части затрат по предупреждению банкротства МП "РЭД Автозаводского района".