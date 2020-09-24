Более 400 млн рублей направят на проекты благоустройства ул.Большой Покровской и Гребного канала Общество

Концепция развития ул. Большой Покровской Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 412,99 млн рублей планируется направить на разработку проектов благоустройства ул.Большой Покровской (от ул. Октябрьская до пересечения с ул. Малая Покровская) и Гребного канала. Электронный аукцион по выбору подрядчика, который выполнит соответствующие работы, размещен на федеральной площадке "Фабрикант".

Заказчиком выступает АНО "Центр 800". Заявки будут рассмотрены не позднее 15 октября. Работы необходимо завершить до 1 июля 2021 года.

Напомним, архитектурное бюро КБ "Стрелка" представило итоговую концепцию развития ул. Б.Покровской в июле.

Главной своей задачей архитекторы видят: превратить торгово-пешеходную улицу в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова. При этом точками притяжения станет разбитый на террасы парк на пл.Лядова, розовые сады на пл.Горького, молодежная зона у входной группы стадиона "Динамо", площадь художественных промыслов у кукольного театра и сквер около корпуса ННГУ им.Лобачевского.

Другое архитектурное бюро - "Новое" – подготовило концепцию благоустройства Гребного канала.

(концепция развития Гребного канала, с сайта ИГРСНО, Нижний 800)

Речь идет об участке набережной Гребного канала от съезда с ул. Красная слобода до пересечения с ул. Слобода Подновье. Там, согласно документу, к 800-летию Нижнего Новгорода будет реорганизована парковка, отреставрированы трибуны, устроены беговые дорожки и малые архитектурные формы, обустроены спортивные зоны и проведено озеленение.

Гребной канал предлагается сделать зоной "загородного отдыха" с огородом. Сама концепция развития парка выстроена как линейная структура. Вдоль всей территории набережной Гребного канала предусмотрены пешеходные дорожки, прогулочные мостики и дорожки для бега. По их сторонам - "островки" с игровыми и спортивными элементами, а также зонами "для созерцания природы". Также архитекторы предлагают активно задействовать склон.

Позднее на заседании Законодательного собрания Нижегородской области были приняты изменения в бюджет на 2020 год, согласно которым на вторую очередь благоустройства ул. Большой Покровской к 800-летию Нижнего Новгорода выделяется более 263 млн рублей, а на благоустройство Гребного канала – 150 млн рублей. Деньги будут направлены на проектирование.