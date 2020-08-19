Вторая очередь благоустройства ул. Б.Покровской оценивается в 263 млн рублей Общество

Концепция развития ул. Большой Покровской Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 263 млн рублей будет направлено на вторую очередь благоустройства ул. Большой Покровской к 800-летию Нижнего Новгорода. Информация об этом содержится в пояснительной записке к изменению бюджета на 2020 год. Заседание Законодательного собрания области, где будут рассмотрены изменения, пройдет 27 августа. Поправки инициированы главой региона Глебом Никитиным.

Согласно документации, деньги выделяются на "создание общественного пространства нового качества".

Напомним, в июле архитектурное бюро КБ "Стрелка" представило итоговую концепцию развития ул. Б.Покровской.

Главной своей задачей архитекторы видят - превратить торгово-пешеходную улицу в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова. При этом точками притяжения станет разбитый на террасы парк на пл.Лядова, розовые сады на пл.Горького, молодежная зона у входной группы стадиона "Динамо", площадь художественных промыслов у кукольного театра и сквер около корпуса ННГУ им.Лобачевского.

Напомним также, что контракт на благоустройство первой очереди ул. Большой Покровской был заключен с ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом" в августе 2017 года. Цена контракта по итогам торгов составила 171,78 млн рублей.

Работы были завершены осенью 2017 года. Однако после их окончания к качеству возник ряд претензий. Основные замечания касались геометрии рисунка покрытия, неровностей и "поигрывания" плитки.

В январе 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр города Владимир Панов приняли решение перенести запланированное благоустройство второй очереди улицы на 2019 год. Это было связано с проведением в Нижнем Новгороде Чемпионата мира по футболу.

Однако в 2019 году началась лишь разработка концепции, само благоустройство было отложено.

Ранее сообщалось, что всего из регионального бюджета планируется выделить около 2,5 млрд рублей на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода.