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Культура и отдых

Новый ДК строят в Большом Козино Балахнинского района

30 сентября 2020 12:44  [71] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Новый дом культуры строят в п.Большое Козино Балахнинского района. Об этом сообщил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев. Сейчас возведен фундамент будущего здания.

Здание будет представлять собой современный компактный комплекс. Универсальная планировка позволит проводить там одновременно спортивные и культурно-просветительские мероприятия, а также театральные постановки и концерты.

Стоимость строительства составит около 88 миллионов рублей. Завершить работы планируется в конце 2021 года.

"Дом культуры станет настоящим подарком для жителей поселка, так как старый находится уже в неудовлетворительном состоянии. Многофункциональный зал на 250 мест можно будет использовать для проведения массовых мероприятий, а также как кинозал. Будут созданы студии музыки и танца, художественного искусства и живописи. Такие объекты меняют к лучшему жизнь в небольших населенных пунктах. Это зримый результат реализации национальных проектов и выполнение задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время строительные работы идут в соответствии с графиком. На строительной площадке также проводится устройство наружных сетей, и в ближайшее время подрядчик приступит к кладке стен и перегородок первого этажа. Параллельно осуществляется подготовка к монтажу первого этажа здания.

Подрядчиком выступает специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

Ранее сообщалось, что восемь сельских ДК отремонтировали в регионе с начала года.

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